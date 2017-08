Livro traz a história do Maestro Niquinho

Caderno A - Capa

HEITOR HERRUSO

ESPECIAL PARA O DIÁRIO

Não há dúvidas de que Maestro Niquinho é um importante personagem do cenário artístico mogiano. Sua história será eternizada no livro “Maestro Niquinho com a música nãos mãos… e no coração”, de autoria de Roberto Bordin, publicado pela editora Eu Amo Livros. O lançamento será nos próximos dias 25 e 27, no Teatro Vasques e Mogi Shopping, respectivamente.

O livro é dividido em capítulos que contam a trajetória não só de Antônio Freire Mármora, o Maestro Niquinho, mas também de seu avô, Antônio Mármora, e de seu pai, Antônio Mármora Filho, que também eram músicos e o incentivaram a seguir esta carreira. O maestro mogiano iniciou sua carreira ainda criança, quando aos 6 anos de idade fez sua primeira apresentação ao piano.

Formado em música pelo CDMSP (Conservatório Dramático e Musical Municipal de São Paulo), além de tocar piano e coordenar concertos, também participou da fanfarra e lecionou por mais de 30 anos na Escola Estadual Dr. Washington Luís, no Centro.

De acordo com o autor, Roberto Bordin, a ideia para este livro surgiu no ano passado. “Conheço o trabalho de Niquinho há anos, mas percebi que não havia nenhum registro oficial de sua história. Decidi fazer então uma grande homenagem”, conta. A obra traz passagens marcantes sobre a vida da família de músicos, e conta com muitas entrevistas, imagens do acervo pessoal do maestro e recortes de jornal, registros de acontecimentos.

No lançamento da publicação, o músico e o autor estarão à disposição para um bate-papo regado ao som de piano. A entrada é franca. Na primeira apresentação do livro, no dia 25, no Vasques, a ocasião será especial, já que o maestro completará 84 anos de idade nesta data. Já no domingo, dia 27, eles estarão no centro de compras (leia mais nesta página).

“Maestro Niquinho com a música nãos mãos… e no coração” será vendido por R$ 50 durante os eventos de lançamento. Também é possível comprar diretamente com a editora, no telefone 9.9789.8361 ou e-mail robertorodin@hotmail.com.

A editora Eu Amo Livros pretende dar continuidade ao trabalho, e já tem um novo projeto em andamento. “Nossa próxima publicação será um livro contando a história da música em Mogi, desde a época de colônia até os dias de hoje”, conta Bordin.

O AUTOR

Roberto Bordin, paulistano, tem 71 anos, é teatrólogo, escritor, publicitário, professor, apresentador de rádio e palestrante. Possui diversos livros e peças publicadas e premiadas. Em 2005 fundou a editora Eu Amo Livros, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Atualmente sua sede é em Mogi das Cruzes.









Homenageado se apresenta domingo que vem

O maestro Antonio Freire Mármora – o Maetro Niquinho – que mensalmente toca piano no projeto “Mogi Musical”, do Mogi Shopping, faz uma apresentação ainda mais especial neste mês de agosto. Isso por que, além de comemorar 84 anos no dia 25, ele celebra o lançamento de uma biografia que conta a história de sua vida. Por conta do aniversário e do livro, em vez de tocar no centro de compras no terceiro domingo do mês, como é habitual, ele se apresenta no dia 27, com direito a tarde de autógrafos antes dos shows, que ocorrem em dois horários.

Escrita por Roberto Bordin, a obra menciona as apresentações do músico no centro de compras, onde o público pode conferir todo o seu talento ao piano. “Vai ser uma emoção muito grande minha participação no próximo ‘Mogi Musical’ porque muitos dos depoimentos que estão no livro foram colhidos durante minhas apresentações aqui”, conta o maestro. Ele revela que, para a ocasião, vai preparar um repertório diferenciado, com obras autorais, mas sem deixar de lado as músicas que já caíram no gosto do público.

Segundo Niquinho, a ideia de uma biografia sobre ele veio da ex-aluna Vilma Pavanelli, que o convenceu a contar sua história ao escritor Roberto Bordin. “Foram cerca de quatro meses de muita conversa com o autor, que também entrevistou meus familiares, alunos e ex-alunos, amigos e inclusive quem assiste minhas apresentações”, diz ele.

No dia 27, a partir das 15 horas, ele vai autografar o livro sobre sua vida. Já as apresentações são na sequência, das 16 às 17 horas e das 18h às 19 horas.