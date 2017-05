Livro que mostra luta contra racismo é lançado em Mogi

Informação

O livro A Luta Contra o Racismo no Brasil, uma coletânea de textos organizada pelo professor da Universidade de São Paulo (USP), Dennis de Oliveira, será lançado hoje, a partir das 15 horas, na Livraria Boigy, no Centro, em evento organizado pela Unegro de Mogi das Cruzes. O organizador procurou reunir autores de diferentes gerações, áreas e formações distintas, na organização de um bem situado balanço do que tem sido a luta política antirracista no País. A obra traz, além de estudos e ensaios, uma série de dados e análises sobre o que se pode esperar de uma grande batalha enfrentada diariamente por alguns milhões de brasileiros. Segundo o organizador, o livro traz contribuições importantes de intelectuais/ativistas “que se colocam na perspectiva de compreender as raízes desta que é a maior mazela do País, o racismo estrutural”. A obra contém textos de Cláudia Rosalina Adão, Dennis de Oliveira, Eliete Edwiges Barbosa, Humberto Bersani, Joselicio Júnior, Márcio Farias, Maria da Glória Calado, Rosane Borges, Silvana Barbaric, Silvio Luiz de Almeida e Tatiana Oliveira. Segundo avalia o organizador, são múltiplas visões que se interconectam para dar um amplo retrato do brasileiro, em um contexto no qual se desenha uma série de retrocessos no campo dos direitos. O livro também debate as limitações dos espaços institucionais e formas de discutir e enfrentar a questão que está enraizada nas estruturas do Estado e da sociedade, “relacionando-se às singularidades do capitalismo desenvolvido no País”. Segundo João Mendes dos Santos, presidente da Unegro de Mogi das Cruzes, o lançamento do livro representa um importante momento “voltado para a cultura e população afrodescendente” da Cidade e Região. E, por isso mesmo, ele espera contar com a participação de todos no evento de hoje, quando haverá oportunidade para se conversar e debater a questão envolvendo o racismo que continua a existir no País.

Prestando contas

O presidente da Associação Gestora do Distrito Industrial do Taboão, Osvaldo Baradel, apresentou os desafios e conquistas da entidade aos integrantes do Rotary Clube Mogi das Cruzes Oeste, durante reunião, nesta semana. O convite foi feito pelo presidente e vereador José Antonio Cuco Pereira (PSDB).

Promoções

O major Ari Kunihiro Kamiyama, lotado junto ao CPAM-12 de Mogi das Cruzes, foi promovido, nesta semana, ao posto de tenente-coronel da Polícia Militar, assim como Fábio Rogério Cândido, do 17º Batalhão da Polícia Militar, que foi elevado à idêntica patente. Ari é irmão do coronel Felício Tomiyama, atual comandante do CPAM-12. Outros cinco oficiais da PM de Mogi e Região também foram promovidos.

Homenagem

No lançamento oficial de A Barraca do Afogado, segunda-feira à noite, na Carmela Pizzaria, o autor do ensaio fotográfico que deu origem à obra, Robson Regato, promete entregar o primeiro livro a Beth Nogueira, mulher de Airton Nogueira, falecido no ano passado, e um dos arregimentadores da equipe encarregada de produzir a comida durante a Festa do Divino, nas últimas décadas. Na terça-feira, no horário do almoço, Regato irá até a cozinha do Afogado para oferecer um livro para cada um dos voluntários que lá trabalharam durante o ano passado e que são os personagens de sua obra.

Digital

Após 126 anos sendo distribuído em versão impressa, o Diário Oficial do Estado de São Paulo passará a ser publicado unicamente em versão digital, a partir de 1º de junho próximo, segundo decisão do governador Geraldo Alckmin (PSDB). Com isso, deixará de consumir 34 toneladas mensais de papel. O jornal poderá ser acessado pelo site da Imprensa Oficial, que já disponibiliza gratuitamente todo o acervo do Diário Oficial digitalizado, inclusive com as primeiras versões impressas, datadas de 1891.

Cotidiano



Frase

O pior dos problemas da gente é que ninguém tem nada com isso.

Mario Quintana (1906-1994), poeta, tradutor e jornalista brasileiro