Livro fotográfico ilustra a história da barraca de afogado da Festa do Divino

QUADRO DESTAQUE

O afogado, prato mais tradicional da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, ganhou destaque pelas lentes do fotógrafo Robson Regato, que lançará o livro “A Barraca do Afogado” na segunda-feira, a partir das 18h30, na Carmela Cantina. A rotina exaustiva durante os 11 dias de festa, a cozinha, o modo de preparo de cada alimento que faz parte do afogado (caldo de carne, batata e temperos) e o trabalho de dezenas de voluntários são retratados em 96 páginas do livro fotográfico, de autoria do mogiano. O evento de lançamento é aberto ao público e no local haverá venda dos livros.

Este é o segundo trabalho de Regato sobre a Festa do Divino que, em 2010, fez os livros “O Trabalho” e “A Fé”, ao lado do também fotógrafo Lailson Santos, documentando em imagens as partes religiosa e do trabalho voluntário da festa centenária em Mogi e uma das principais tradições culturais do Brasil.

“Fui fotografar a barraca do afogado com o intuito de registrar o trabalho do Airton [Nogueira] e posteriormente fazer uma exposição fotográfica com o material. Além de meu amigo pessoal há 40 anos, ele coordenava tudo aquilo desde 1998 e de uma forma magnífica. Mas logo no primeiro dia fui pego de surpresa com a quantidade de trabalho, de pessoas envolvidas e naturalmente fui contagiado por elas. De repente, não era mais só o Airton que me atraía ali, embora o objetivo fosse homenageá-lo. Quando me dei conta, tinha material fotográfico para editar um livro e então eu decidi mostrar o quão mágica e abençoada é aquela cozinha. Quem me abriu essa porta foi meu grande amigo, que partiu sem que eu pudesse dar esse presente, materialmente, para ele”, comenta o autor. Nogueira morreu em dezembro de 2016.

O livro Barraca do Afogado teve o apoio das empresas Alumifran Descartáveis, Arrumando a Casa, Carmela Cantina, DCO Advogados, Faberge Concessionárias, Helbor Empreendimentos, Mogi Shopping, Sancet Laboratório Médico, Sincomércio, Sincomerciários, Spock Burger, Timeline Comunicação e VM Hortifruti.

O lançamento do livro para o público será na Cantina Carmela, Rua Carmela Dutra, 174, no Parque Monte Líbano, em Mogi. A publicação também será lançada na própria barraca do afogado, reservada aos voluntários, quando cada um deles será presenteado com um exemplar.

Visita

Os festeiros e capitães de mastro da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi visitaram ontem o Instituto Pró+Vida São Sebastião, na Vila São Sebastião. A visita das bandeiras é um dos compromissos que os festeiros João Pedro dos Santos Oliveira e Marcia Regina Pauletti Oliveira e os capitães de mastro Sérgio Paschoal Gomes e Nilde de Lima Gomes terão nos próximos dias até o encerramento da festa, no dia 4 de junho.

As próximas visitas com as bandeiras ocorrerão na terça-feira, na Santa Casa de Mogi, às 14h30; na quarta-feira, no Instituto Anna de Moura, também às 14h30; na quinta-feira, no Hospital Santana, às 14h30; e na sexta-feira, às 10 horas, na Casa São Vicente de Paulo.

Hoje acontece a primeira alvorada deste ano, com expectativa de receber 2 mil pessoas. A concentração ocorre a partir das 4h30, em frente ao Império, na Praça Coronel Almeida. Às 5 horas, festeiros, capitães de mastro, padres e devotos saem em cortejo pelas ruas centrais do entorno da Catedral de Santana, ponto de chegada dos fiéis para o café no salão paroquial.