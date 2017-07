Televisao

Next Marco Aurélio Bertaiolli, na foto em companhia de Henrique Borenstein, no lançamento do seu livro “Cidade do Saber”. (Foto: Elton Ishikawa)

Mara e Maitê Bertaiolli clicadas pela concorrida noite de autógrafos. (foto: Elton Ishikawa)

Larissa e Rodrigo Ashiuchi prestigiaram o encontro. (Foto: Elton Ishikawa)

Luiz Carlos Leite e Sidnei Mori entre as presenças da noite. (Foto: Elton Ishikawa)

Abel Larini e Dom Pedro Luiz Stringhini também presentes pela Biblioteca da Universidade de Mogi das Cruzes. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda por lá, Marcelo Cusatis, Guilherme Afif Domingos, Natanael dos Anjos e Edson Santos. (Foto: Elton Ishikawa)

Radiantes

Márcia Fernanda Arantes de Oliveira e Roberto Iglesias Lopes estão radiantes com a chegada do filhote Arthur, nascido na última segunda-feira, no Mount Sinai Hospital, em Toronto, no Canadá. Os vovós corujas Márcia e Marcos Oliveira, Josefa Iglesias Fernandes e Roberto Nicomedes Lopes, também eufóricos, com a chegada do fofíssimo netinho.

Lançamento

Na programação desta sexta-feira do 9° Festival de Inverno Serra do Itapety, o lançamento mais novo filme do Friends Group Entertainment, “Remanescentes”, às 19 horas, no Theatro Vasques. Ainda hoje, às 20 horas, a Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, lança o primeiro de CD de seus grupos de câmara, o Quarteto de Cordas e Quinteto de Metais, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

Salão das Artes

Terminam hoje as inscrições para o 4º Salão das Artes Plásticas de Mogi das Cruzes, que será realizado no período de 8 a 30 de novembro, no Centro Cultural, na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, homenageando o artista plástico Idalício da Silva. As inscrições gratuitas poderão ser feitas no horário das 8h30 às 17h30, na Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes, na Rua Coronel Souza Franco, 993.

Em Destaque

A terceira e última coleção de Rihanna em parceria com Manolo Blahnik acaba de desembarcar no Brasil. Destaque especial para as botas gladiadoras, com amarrações e salto de acrílico da Perspex, além de aplicações de pedras amarelas, verdes e cristais Swarovski. Os modelos já podem ser encontrados nos e-commerces.

Nats 14

Patrícia Helena Penteado, Vânia Pereira, Edson Carlos Nudi, Vivian Mine Taromaru, Eliane Alves Macedo, Charles Henrique Pinto dos Santos, Hilda Maria Maksud, Roberto Viegas Nascimento