Livraria Boigy recebe pocket show de Valéria Custódio

LUCAS MELONI

No próximo dia 17, a partir das 19h30, a Livraria Boigy terá um pocket show da cantora Valéria Custódio. Para o show, a artista tratá músicas de nomes que a inspiram como Lauryn Hill e Gilberto Gil, além de canções do seu projeto “Púrpura”. Apresentações em São Paulo estão previstas para este ano.

Valéria tem 21 anos e vive a música desde os 14. Ela começou a estudar música sozinha. Já na adolescência entrou para a escola de música do Estado de São Paulo Tom Jobim.

“Este show foi o que apresentei no Centro Cultural em novembro para divulgar o ‘Púrpura’. É um novo espaço, uma nova oportunidade na Cidade para trabalhar as canções autorais também”, disse a jovem.

Bruno Santos, proprietário da Boigy, explica que a ideia, neste segundo ano de atividades da livraria, é aumentar os projetos e dar periodicidade a eles. “Já temos o Clube do Livro e teremos pintura ao vivo. A partir de agora, a gente quer abrir um novo tipo de evento, as apresentações musicais de artistas locais, de preferência, para aqueles que têm composições próprias. É uma espécie de happy hour sem álcool, com café. A pessoa sai do trabalho e vem até a Boigy para ouvir boa música e tomar um café no fim de tarde”, disse a O Diário.

Valéria pretende reforçar o trabalho com “Púrpura” com base no sucesso dos eventos que participou no ano passado, entre eles a Virada Cultural Paulista, em Mogi, e o Festival de Culturas Negras. “Foram muito representativos e ajudaram no circuito local. Tenho outro show agendado no Centro Cultural daqui no dia 12 de maio. Antes disso, dia 19 haverá uma apresentação na Avenida Paulista, na Capital”, comentou a artista. O show é gratuito.

A Boigy está localizada na Rua José Bonifácio, 485, no Centro de Mogi das Cruzes, nas imediações do Largo do Carmo. A programação e outras atividades podem ser conferidas no endereço eletrônico www.facebook.com/livrariaboigy.