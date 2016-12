Livraria Boigy planeja ampliar atividades

Caderno A - Capa

Uma frase atribuída ao escritor, poeta e tradutor argentino Jorge Francisco Luis Borges, no meio do século passado, diz “eu sempre achei que o paraíso era como uma livraria”. Para muitos é isso mesmo. Em meio ao caos do Centro de Mogi das Cruzes, um local silencioso, com cheiro de livro novo misturado com o de cappuccino meio mentolado atrai a quem passa pela Rua José Bonifácio. Lá fica a Livraria Boigy, a única da Cidade em funcionamento fora do shopping local. Prestes a completar um ano de atividades, no final de janeiro, o estabelecimento deve ter suas atividades ampliadas com novos encontros com autores regionais, oficinas de pinturas, workshops e clube do livro. A marca deve ter uma segunda unidade em breve.

Bruno dos Santos de Carvalho, de 21 anos, é o jovem empreendedor por trás empreendimento. Ele tem ligações com a tradicional família Franco, que tinham fazendas e destilarias no distrito de Sabáuna. “Foi um pensamento olhando a realidade das livrarias do Brasil e de outros países também. A livraria deixou de ser um espaço de apenas compra e venda de livros. Ela não compete mais com outros varejistas, mas com outros espaços de entretenimento. Você vai à uma livraria passear e acaba comprando. Na nossa Cidade há uma produção artística – seja literária ou nas artes plásticas – muito grande e pouco é feito para valorizá-la. A nossa intenção era montar um espaço que desse valor à produção cultural local tanto é que o nome é Boigy, uma forma de resgatar parte da história daqui”, disse ao Caderno A. O nome da Cidade vem do tupi-guarani, cujo significado é rio de cobras, numa referência ao Tietê que cruza o Município.









Desde a abertura, a Boigy é livraria e galeria de arte. Os artistas que compõem o coletivo de artes plásticas O Frontispício revezam suas obras no local. O objetivo não é apenas expô-las. A intenção é comercializá-las.

Novos leitores

A mais recente edição da pesquisa “Retratos da Literatura no Brasil”, divulgada em maio passado pelo Instituto Pró-Livro, aponta que apenas 56% da população brasileira lê livros no País. Ainda assim, a média é baixa: 4,96 por ano. Foram 5.012 pessoas ouvidas pelo levantamento. As mulheres são as mais ligadas aos livros: representam 59% do universo de leitores. Diante disso, captar novos leitores, quando ainda pequenos, é essencial. “Por meio de livros educativos e interativos esse público passa a se interessar mais”, comentou.

Novas atividades

Carvalho trabalha num projeto para inaugurar uma segunda unidade da Boigy. Ele não antecipou detalhes, mas diz que o projeto deve acontecer. Enquanto isso, na loja já em funcionamento, a programação para o novo ano deve ter novos cursos de pinturas para crianças, lançamentos de livros de escritores locais e encontros com autores, além de noso encontros do clube do livro. Na atualidade, os encontros acontecem no segundo sábado de cada mês. Em janeiro, o livro escolhido foi “Drácula” de Bram Stoker, um clássico da literatura mundial. Há um mês, a Boigy ganhou um café com várias opções entre cappuccinos e frappuccinos (gelado). Agora, os frequentadores podem folhear os livros enquanto tomam um café muito bom.

A Boigy se atualiza para ser mais do que uma livraria em rua, algo que a Cidade não tinha desde a década de 1990, a intenção é ser uma referência em espaço multicultural.

Oportunidade

Escritores e artistas veem a Boigy como um espaço aberto ao diálogo e que possibilita novas ações artísticas. Artistas plásticos planejam pinturas ao vivo e workshops de estilos de pintura no local.

O jornalista Evaldo Novelini (que passou por O Diário) é coautor do livro “Como um Cavalo Salvou a Vida de um Preso Político” e participou de um encontro com o autor no estabelecimento, em junho passado. “Para autores iniciantes, como eu, encontros como este se tornam uma das poucas oportunidades de divulgação de seu trabalho. Ainda mais, como é o meu caso, quando não se tem por trás a estrutura de uma grande editora para facilitar a distribuição dos livros. Sem esses eventos, a circulação e a propagação de ‘Como um Cavalo Salvou a Vida de um Preso Político’ seria ainda mais restrita”, comentou.









O escritor e jornalista Luiz Maritan também esteve no local, em março, para falar sobre “Bandeira Dois” e “Gente Como a Gente”, suas obras já publicadas. “Foi algo muito válido porque permite uma troca de experiências. Tinha gente que não me conhecia ou que me conhecia, mas não sabia que eu escrevia. Para o autor é algo muito rico. Da forma como os músicos têm espaços na noite mogiana, os artistas plásticos têm o Centro Cultural como referência, a Boigy acaba incorporando este conceito para a produção literária”, disse Maritan ressaltando o fato de que o lugar é a única livraria na Cidade (as outras duas ficam no shopping) que vende obras de escritores regionais.

Zeti Muniz, idealizador de O Frontispício, comemora o espaço. “Nós temos uma parceria com a Boigy para que os artistas do grupo possam colocar seus trabalhos lá. Já foram mais de 80 obras desde janeiro. Para 2017, a gente planeja pinturas ao vivo com interação entre artistas e público e workshops”, destacou.