Linha férrea passa por manutenção em Suzano

Cidades

Quem transita pelo distrito de Palmeiras, em Suzano/SP, precisa ficar atento aos dias 6 e 7 de junho. Isto porque a passagem em nível local estará interditada das 20h da terça-feira (6/6) até às 5h da quarta-feira (7/6). O motivo é a manutenção da linha férrea no local para garantir as melhores condições de segurança para a comunidade que utiliza a travessia.

Além da troca de dormentes e trilhos, o serviço também trará melhorias para os pedestres e motoristas, tendo em vista que haverá pavimentação asfáltica no local. Logo em seguida, serão reinstaladas as sinalizações verticais (placas) e horizontais (pintura). Para a realização desses serviços será necessária a interdição parcial da rodovia Índio Tibiriçá (no sistema Pare e Siga) entre os Kms 58 e 59 desta via no próprio dia 7 das 9h às 17h.

ORIENTAÇÕES

O motorista que estiver trafegando pela rodovia Índio Tibiriçá deverá efetuar o desvio pela antiga Índio Tibiriçá. Já o condutor que precisar acessar a comunidade local fará o desvio pela rua Sebastião Moreira. Agentes de trânsito estarão no local para darem as devidas orientações aos usuários em caso de dúvidas.