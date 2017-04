Limpeza pela metade

Editorial

A falta de chuvas evidencia a quantidade de sedimentos pousados no leito do Rio Tietê entre a Ponte Grande e César de Souza. A sujeira permanecerá como está. Desde agosto, o Governo do Estado realiza um desassoreamento parcial do manancial apenas até o Ribeirão Ipiranga, o que significa dizer: o trecho restante continuará assoreado.

Iniciado em agosto do ano passado, o desassoreamento está custando aos cofres estaduais R$ 37,7 milhões e incluirá outros municípios, como Suzano e Itaquaquecetuba, para onde vão as máquinas logo após a passagem por Mogi das Cruzes. Atualmente, os sedimentos estão sendo retirados do trecho do rio, em Braz Cubas, nas proximidades da Via Perimetral e do Parque Leon Feffer, e seguirá pelo Córrego do Matadouro e o Ribeirão dos Canudos. Essa limpeza melhora as condições das águas – mas apenas em uma parte do traçado do rio.

Mogi das Cruzes esperou muito pela nova limpeza. E, agora, se vê lograda. O rio foi limpo completamente apenas uma vez, no fim dos anos 1980. Depois disso, graças ao endurecimento das penas aos crimes ambientais, o manancial ficou livre dos detritos industriais. E é o esgoto doméstico que mata o rio, alguns quilômetros depois das primeiras nascentes, em Salesópolis. Desde a primeira limpeza, a produção dos detritos aumentou exponencialmente com o crescimento populacional da Cidade.

Mogi fechou os anos 1990, com 263 mil habitantes. Nos anos 2000, a população passou da casa dos 300 mil e, em 2010, quase esbarrou na marca dos 400 mil, com uma estimativa de 387 mil moradores. Em 2016, o total estimado de moradores é 420.321. No mesmo período, a despoluição avançou praticamente de quase zero para um índice, segundo o governo municipal, de 60% – percentual positivo, mas muito abaixo do necessário como qualquer leito observa ao passar pelo rio.

A retirada dos sedimentos pesados, que se acumulam no leito de um rio caracterizado justamente pela lentidão na rolagem da água, melhora a qualidade da água e da vida da fauna e flora. Enquanto os índices de despoluição avançam lentamente a partir de Mogi das Cruzes, quando o Rio Tietê começa a receber uma intensa carga de esgoto doméstico, o desassoreamento é uma alternativa para preservar a vida dessa bacia hidrográfica.

Por isso, a luta de lideranças políticas e do setor ambiental para receber essa limpeza durante tantos anos. E como ficamos depois de tantos anos? Decepcionados com o passa-moleque aplicado pelo Governo do Estado que limpa, mas não limpa todo o Rio, e novamente dá mostras do descuido com o tão maltratado Tietê, o mesmo que, mais limpo, poderia reduzir os custos com o tratamento e produção da água para o consumo da Região Metropolitana de São Paulo.