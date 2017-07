Liga definirá últimas vagas da 2ª fase

Esportes

Os times do Azulão e Biritiba Mirim, no grupo A, e Vila São Paulo e Estrela Vermelha, na chave B, estão classificados para a etapa quartas de final do Campeonato da Primeira Divisão da Liga Municipal de Futebol de Mogi das Cruzes (LMFMC) após a realização da penúltima rodada da primeira fase, no último domingo. Agora são oito times na luta das últimas quatro vagas. Do outro lado, O São Francisco foi rebaixado e mais três equipes correm o risco de cair para a Segunda Divisão amadora de 2018. A definição ficará para este final de semana.

Na chave A, Santa Teresa, terceiro com 10 pontos, Tigres Mogiano (9), Vila Estação (8) e Palestra Planalto (6) lutam por duas vagas. Do outro lado, Dragão Negro, terceiro lugar com 10 pontos, Águia Negra (8), Flamenguinho (7) e Vila da Prata (6) vão duelar por mais duas vagas.

O Azulão manteve o primeiro lugar do grupo A, com 14 pontos, ao vencer o Santa Teresa, por 2 a 0, que estacionou no terceiro lugar. O vice-líder Biritiba Mirim, com 13 pontos, bateu o São Francisco, por 3 a 2, e colocou o rival de vez na Segunda Divisão de 2018.

O Tigres Mogiano assumiu o quarto lugar ao superar, por 2 a 1, o 1º de Setembro – agora o 7º colocado com 4 pontos, e que lutará para não ser rebaixado na próxima rodada. O Vila Estação ficou em quinto, após o revés, por 2 a 0, frente ao Palestra Planalto – o time marcou os primeiros gols e obteve a primeira vitória -, e que agora tem pequena chance de classificação.

Líder, o Vila São Paulo chegou aos 16 pontos no grupo B ao vencer o Dragão Negro, por 5 a 3. O vice-líder Estrela Vermelha, com 15 pontos, goleou, por 4 a 1, o Vila da Prata, que ainda tem chances matemáticas de entrar no G-4.

O quarto lugar é ocupado pelo Águia Negra, que ficou no 1 a 1 com o Paulistinha – vice-lanterna com 4 pontos, e agora só briga para não cair. O Flamenguinho tem chances de brigar por uma vaga no G4 ou entrar na zona da degola. O rubro-negro de Braz Cubas venceu o Vila Industrial, por 5 a 3, e colocou o alvinegro está na última colocação do grupo com 3 pontos e bem perto do rebaixamento.

Cinquentão

O Campeonato Cinquentão da Liga conta com três clubes na primeira posição. A primeira rodada registrou a marca de 11 gols em quatro partidas – média de 2,75 gols por jogo. O Estrela goleou o Paulistinha, por 4 a 0; o Bem Bolado passou sobre o Biritiba Mirim, por 3 a 0, enquanto o Tietê superou o Grêmio Mogiano, por 2 a 0. Comercial e Estrela Vermelha empataram em 1 a 1.

Com esses resultados, a classificação tem o Estrela em primeiro lugar com 3 pontos, seguido por Bem Bolado e Tietê, também com 3 pontos, mas em desvantagem no critério de desempate. Comercial e Estrela Vermelha dividem a quarta colocação com 1 ponto cada. Derrotados, Grêmio Mogiano, Biritiba Mirim e Paulistinha são os últimos colocados.