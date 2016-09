Liga define futuro no Troféu Piratininga

Comentários (0) Esportes Like

GERSON LOURENÇO

Com a vaga garantida para a semifinal, o time da Liga Mogicruzense precisa vencer o jogo deste sábado (10) contra a Sanjoãonense para sacramentar a segunda colocação do grupo e ter vantagem de decidir em casa a próxima etapa do Troféu Piratininga – categoria principal. Além de se garantir, o resultado positivo tira a chance de o rival ameaçar a posição dos mogianos. O duelo decisivo está programado para as 20 horas deste sábado no Ginásio do Cempre, no Botujuru.

O time mogiano perdeu a chance da classificação antecipada e em primeiro lugar da chave, no último final de semana. A equipe recebeu e foi goleada, por 4 a 1, pela Liga Regional do Litoral Paulista, que garantiu a primeira posição do grupo, com 13 pontos ganhos. O elenco do Alto Tietê estacionou na vice-liderança, com 9 pontos, e agora joga por um empate para se garantir em 2º.

Já na categoria sub-20, a Liga Mogicruzense volta a jogar em casa, na rodada dupla de hoje. Antes do duelo da equipe principal, às 18 horas a rapaziada de Mogi vai encarar a Liga Amadora de Itapevi, na terceira e última partida da primeira etapa.





A equipe mogiana divide a liderança do grupo B com a Liga Carapicuibana (Licafusa), com 3 pontos cada. E vai precisar da vitória para sacramentar a sua classificação à próxima fase.