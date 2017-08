Liga dá largada na Segunda Divisão

Esportes

A diretoria da Liga Municipal de Futebol de Mogi das Cruzes (LMFMC) dá a largada no Campeonato da Segunda Divisão neste domingo. O evento terá a participação de 32 clubes, sendo 22 estreantes em competições da entidade que comanda o futebol amador da Cidade – as agremiações se filiaram este ano. Os participantes foram divididos em oito grupos com quatro agremiações cada. Segundo o regulamento, na primeira fase, os jogos serão entre os grupos em turno único. Os times da chave A enfrentam as equipes da B; enquanto os da C pegam os da D; as agremiações do E jogam contra os times do F; e finalizando, os clubes do G enfrentam os da H.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final. A partir desta fase, os times jogam entre si em partida única e eliminatória até a final. Em caso de empate a vaga é definida nos pênaltis. Os quatro primeiros da competição conquistam o acesso à Primeira Divisão de 2018.

As chaves foram definidas por sorteio em Congresso Técnico com os representantes de cada agremiação e ficaram assim compostas: Grupo A – Bandeiras, Canarinho da Vila, Império Real e Santa Cruz; B – Bola Mais Um, Vila da Sorte, Boa Sorte e Império FC; chave C – Favela, Aliança, Família e Brokas; D – Viela, Villa Rica, Rosário da Vila e Desportivo Mogiano; E – Grêmio Ipiranga; Abelhão, Bronk’s e Cantareira; F – Ousadia e Alegria, Jundiapeba, Unidos de Jundiapeba e Academia Arena; Grupo G – Spartanoos, Mogi Benfica, Capela Ribeirão e Leões do CDGA; e Grupo H – Porto, Estrela Negra, Bomtivê e Nova Esperança.

Jogos

A primeira rodada da primeira fase do Campeonato da Segunda Divisão de Mogi será realizada neste domingo e 16 jogos estão programados em sete campos por todas as regiões da cidade. No campo do Centro Esportivo (CE) do Socorro os jogos serão Spartanoos x Nova Esperança (9h), Aliança x Rosário da Vila (11h) e Favela x Desportivo Mogiano (13h).

No CE de Sabaúna as partidas são Cantareira x Ousadia e Alegria (13h) e Bandeiras x Império (15h); no campo do Canarinho da Vila, os jogos marcados são Canarinho da Vila x Boa Sorte (13h); e Leões do CDGA x Porto (15h).

A primeira rodada ainda terá os seguintes jogos no CE de Jundiapeba: Grêmio Ipiranga x Academia Arena (9h) e Império Real x Vila da Sorte (13h); a “Arena Chicão”, em Braz Cubas, vai receber os confrontos Brokas x Viela (13h) e Mogi Benfica x Bomtivê (15h). Por fim, no campo do Tietê, no Mogilar, os jogos são Abelhão x Unidos de Jundiapeba (13h) e Bronk’s x Jundiapeba (15h).