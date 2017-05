Liga dá largada em dois campeonatos

Esportes

Sob nova direção e quase três anos sem atividades, a Liga Municipal de Futebol de Mogi das Cruzes (LMFMC) dá a largada nas competições oficiais da Cidade, no próximo dia 21, com os campeonatos da Primeira Divisão, com 16 clubes amadores inscritos, e de Juniores, com 14 agremiações.

Na Primeirona, os times foram divididos em dois grupos. Na chave A estão São Francisco, Biritiba Mirim, Azulão, Santa Tereza, Vila Estação, Palestra Planalto, 1º de Setembro e Tigres Mogiano. A B conta com Vila Industrial, Flamenguinho, Vila São Paulo, Dragão Negro, Paulistinha, Águia Negra, Vila da Prata e Estrela Vermelha.

Pelo regulamento, na primeira fase os times se enfrentarão dentro das chaves e os quatro primeiros colocados se classificam para as oitavas de final. Na sequência, os vencedores dos jogos eliminatórios avançam de fase até a decisão. Os dois últimos de cada grupo serão rebaixados para a Segunda Divisão de 2018.

Na competição de juniores, os 14 clubes foram divididos em dois grupos com 7 equipes cada. O regulamento é praticamente o mesmo da Primeira Divisão. No mata mata, em caso de empate no tempo normal a vaga será definida nos pênaltis.

O grupo A conta com com os times do Jundiapeba, Villa Rica, Unidos de Jundiapeba, Nova Esperança, Dragão Negro, Bom de Bola e CA Bandeirante. A chave B possui as equipes do Paulistinha, Spartanoos, Abelhão, CFA Mogi, Leões do CDGA, Vila da Prata e Tietê.

Jogos

A rodada inaugural da Primeira Divisão terá oito partidas. No grupo A jogam Tigres Mogiano x Vila Estação (13h – CE Socorro); Azulão x 1º de Setembro (11h – CE Jundiapeba); São Francisco x Palestra Planalto (11h30 – São Francisco); e Biritiba Mirim x Santa Tereza (15h – Socorro).

Os jogos do grupo B são: Estrela Vermelha x Paulistinha (15h30 – São Francisco); Vila São Paulo x Vila da Prata (11h – CE Socorro); Vila Industrial x Águia Negra (15h – CE Braz Cubas) e Flamenguinho x Dragão Negro (13h – CE Braz Cubas).









Veja a primeira rodada dos Juniores. CA Bandeirante x Dragão Negro (11h – CE Braz Cubas); Bom de Bola x Unidos de Jundiapeba (13h – CE Jundiapeba); Nova Esperança x Jundiapeba (13h30 – Tietê); Tietê x Leões do CDGA (11h30 – Tietê); Vila da Prata x Abelhão (9h – CE Socorro); e CFA Mogi x Paulistinha (13h30 – São Francisco). Folgam os times do Vila Rica e do Spartanoos.