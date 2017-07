Lições do passado?

Artigos

Laerte Silva

Nove de julho é feriado no Estado de São Paulo, data cívica significativa e relacionada ao ano de 1932, quando os paulistas insurgiram-se em batalhas que levaram à morte cidadãos que lutaram e protestaram contra o então governo Vargas. Obviamente escrevo isso de uma forma muito superficial, apenas para traçar um paralelo daqueles tempos em que o País estava envolvido em ambiente de grande descontentamento e a conjuntura não favorecia a Federação. Há 85 anos, portanto, a grita se materializou em luta armada.

Pois bem, nos dias atuais a situação do Brasil envergonha, provoca ira tamanha a corrupção envolvendo personalidades políticas que deveriam apenas e tão somente zelar pelo bem público, mas optaram pelo enriquecimento ilícito. Exemplo do pouco caso temos, plantando para colher adiante, o senador Tasso Jereissati, presidente interino do PSDB, armando o desembarque do partido do governo de Michel Temer que cada vez mais está cercado de denúncias. O senador já trata a possibilidade de “ingovernabilidade” para assim pavimentar o distanciamento do Palácio do Planalto e salvar a pele dos tucanos, os quais, infelizmente, na eterna disputa entre poucos caciques, vai se deteriorando também.

Não há ponto sem nó na política praticada em Brasília. São sempre as velhas raposas sem a menor preocupação com a nação, movendo peças para manter seu naco de poder e agarrar postos estratégicos em ministérios e estatais. O que surpreende isso tudo? Na verdade não surpreende mais, tampouco o choro de Geddel Vieira Lima, ex-ministro do presidente Temer, diante de sua prisão e cabeça raspada. As páginas políticas dos jornais passaram a fazer parte do cotidiano como páginas policiais. A desmoralização é gritante, o teatro uma constante. Voltando ao ponto de partida do presente texto, o Brasil, gigante, de problemas e balas perdidas, custa a nos fazer acreditar que tenha jeito, que possamos ganhar qualidade de vida, segurança e serviços públicos dignos. Tudo parece uma utopia. No Brasil de hoje, como ensaiam alguns, caberia um sonho refletido do levante paulista de 1932? Hoje as páginas da história são ilustradas por desvios, denúncias, assaltos aos cofres públicos em obras e conchavos de comissões lucrativas. É de fato preciso muita força de vontade para reunir as pessoas sob uma mesma bandeira de luta diante da bandalheira com a coisa pública. Muito há que ser feito para mudar isso. Será preciso tomar lições do passado?

Laerte Silva é advogado