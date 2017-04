Licitação para duplicar Mogi-Dutra é suspensa mais uma vez

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) determinou no início da noite desta terça-feira a suspensão da licitação que escolheria a empresa para executar a duplicação da Rodovia Mogi-Dutra (SP-88), no trecho entre a Ayrton Senna (SP-70) e Presidente Dutra (BR-116) e estava marcada para a manhã desta quarta-feira (19).

Agora, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) deve responder em até 48 horas aos questionamentos do TCE, que por sua vez terá prazo de 40 a 50 dias para analisar as justificativas.

O Tribunal de Contas acatou pedidos de duas empresas que querem participar da concorrência. Elas questionam três itens da licitação, que já haviam sido respondidos pelo DER ao TCE em janeiro último.