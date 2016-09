Liberado, comerciante afirma ter sido detido por engano

Comentários (0) DESTAQUE Like

LAÉRCIO RIBEIRO

O comerciante Jan Tiago Martins, o “Gordo”, de 34 anos, procurou neste sábado (3) o jornal O Diário na companhia do seu advogado Luiz Duarte Santana. Ele denunciou que foi preso por engano, na manhã de quinta-feira, por uma equipe do DIG (Delegacia de Investigações Gerais), de Ribeirão Preto. Em desfavor dele havia mandado de prisão temporária expedido pela juíza de Direito Carolina Moreira, pois até então, de acordo com os policiais civis ele teria participado do roubo de R$ 20 milhões à empresa de transporte de valores Prossegur, naquela Cidade, em 5 de julho último.

“Não tem fundamento a acusação dos investigadores, pois na data que mencionam sobre o assalto, eu estava cuidando da minha empresa em Mogi, descarregando caixas de ovos do caminhão da empresa. Estou sendo perseguido e lamento, pois tive alguns problemas no passado, pratiquei roubo, mas fui preso, condenado e já cumpri a minha pena. Há cerca de dois meses até me livrei da condicional em Mogi. Não devo nada”, garantiu o comerciante. Ele diz que é casado, tem dois filhos e, agora, cuida da empresa da família. “Eu me recuperei, tenho o direito de produzir e viver bem”.

A Polícia Civil de Ribeirão Preto apura o assalto, no qual houve explosões, carros incendiados, tiroteio e deixou saldo de dois mortos: um policial militar e um morador de rua.





O criminalista Luiz Santana ressalta que “foi um engano muito grave dos policiais civis. No dia, fui chamado e o meu cliente Jan até permitiu que a equipe vistoriasse a casa dele, no Mogi Moderno, mas nada foi encontrado. O erro foi tão gritante que os investigadores entraram em contato com o delegado deles, em Ribeirão, e na Delegacia, em Mogi, receberam via internet, o alvará de soltura emitido pela Justiça de lá. Na realidade, eles têm uma gravação dos suspeitos do roubo à transportadora fazendo compras em um supermercado da Cidade, e entre eles, há uma homem, o qual foi confundido com o Jan, mas a descrição, o porte físico, é totalmente diferente. Eles viram isso, e informaram o delegado da DIG. Por isso, o meu cliente foi solto”.

O comerciante Jan Tiago continua preocupado. “Não sei o que acontece, os policiais acreditam que eu ainda converso com o Diego Capistrano. Para eles, Diego é o chefe da quadrilha que liderou o assalto à transportadora, e como eu há mais de três anos, cheguei a praticar roubo junto com ele, acreditam que sei do seu paradeiro. Isso não existe, eu não agüento mais, estou passando constrangimento, assim como a minha família. Os policiais dizem que o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) e o Gaeco, do Ministério Público, estão atrás de mim. Não tenho mais paz. E agora, tudo está mais complicado porque os policiais me deram o prazo até o dia 18 para delatar o local onde o Diego está escondido, caso contrário afirmam que podem me prender. Estou pensando em conseguir uma medida protetiva contra os policiais”.