Liberação da Ricardo Vilela é adiada para outubro

DANILO SANS

Diferentemente do que havia sido anunciado, a Rua Dr. Ricardo Vilela, no Centro, não vai mais ser liberada ao trânsito no próximo dia 19. Apesar da retirada dos tapumes que cobriam a obra do túnel 2 do Complexo Viário Tirreno Da San Biagio, a abertura da via para os veículos só deve acontecer no início de outubro, segundo disse ontem o prefeito Marco Bertaiolli (PSD), durante a entrega da obra de reforma e modernização do prédio da Prefeitura Municipal (leia mais nesta página).

Quem tinha previsto a abertura para o dia 19 foi o secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, João Francisco Chavedar, responsável pelo acompanhamento da obra. Para o prefeito, o responsável pela Pasta se precipitou ao estipular o prazo. “Numa obra desse porte não se coloca data. O Chavedar falou o que não deveria ter falado”, disse Bertaiolli.





Os tapumes que cobriam a entrada do túnel 2, na altura da Ricardo Vilela, já foram retirados. Conforme destaca o prefeito, isso foi feito para que a população pudesse acompanhar melhor a fase final da obra. “Agora é o momento de limpeza, de acabamento. É como se, na construção de um prédio, a gente estivesse fazendo a pintura, instalando a torneira”, explica.

A laje do túnel já está pronta. É por ela que os veículos que seguem pela Ricardo Vilela em direção à Avenida Governador Adhemar de Barros irão passar. Essa estrutura receberá recapeamento asfáltico antes de a via ser liberada.

A expectativa é abrir o primeiro túnel em novembro deste ano. “O segundo, vou deixar as obras em andamento, com dinheiro em caixa para ser executado, e deve ficar pronto até o final de 2017”, ressalta o prefeito.

Com a liberação da Ricardo Vilela, os veículos poderão seguir direto até a Rua Princesa Isabel de Bragança. Isso permite que a via receba parte do fluxo suportado hoje pela Rua José Bonifácio, em direção à Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco.

O investimento no complexo viário é de R$ 128.851.445,30, sendo R$ 98 milhões provenientes do Governo Federal e R$ 30 milhões de recursos próprios da Prefeitura.

O Túnel 2 (que ficará pronto primeiro) tem 298 metros de extensão, sendo 33 metros debaixo da terra, e ligará as ruas Dr. Ricardo Vilela e Hamilton da Silva e Costa. Já o Túnel 1 terá 426 metros de extensão, sendo 190 subterrâneos, e vai ligar a Rua Cabo Diogo Oliver à Avenida Governador Adhemar de Barros.