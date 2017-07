Libby Lee: ‘meu avô, o pintor Chang Dai Chien’

Cidades

CHICO ORNELLAS

e ELIANE JOSÉ

Da infância ela lembra, com carinho – e alguma emoção –, as manhãs em que fazia trancinhas na longa barba do avô e, impossível esquecer, o dia em que marcou, com carimbos molhados em tinta de ameixa, um dos quadros dele. Detalhe: o avô de Libby Lee é o renomado pintor chinês Chang Dai Chien, o mais valorizado do século passado, cujas obras, hoje, ultrapassam o valor das telas de seu amigo Pablo Picasso. Há não muito tempo, o quadro “Lotus and Mandarin Ducks”, datado de 1947, foi vendido, em leilão da Sotheby’s de Hong Kong, por US$ 24,5 milhões. Libby Lee nasceu em Mogi, de cesariana conduzida pelo médico Nobolo Mori, dentre os mogianos, o mais próximo de Chang Dai Chien, que para cá se mudou em 1952, vindo da Argentina. Ele, esposa, filhos, genros, noras, sobrinhos, agregados e uma capela de macacos gibão. Por 20 anos habitaram estas bandas, primeiro um casarão na Rua Santana, até que ficasse pronto o seu paraíso em Taiaçupeba, grande parte do qual hoje coberta pelas águas da represa. A casa principal tinha três alas: o estúdio ao centro, os quartos e banheiros à direita, a cozinha e áreas comuns à esquerda. Tudo em estilo chinês

Que notícias você tem do dia em que nasceu?

Minha mãe contou que todos foram na Kombi, que o meu avô, o pintor Chang Dai Chien, tinha, para o Hospital Ipiranga, era nove e pouco da noite, e o doutor (Nobolo) Mori fez o meu parto. Na casa do meu avô, em Taiaçupeba, moravam os filhos dele, primos, aprendizes, sempre tinha muita gente e, quando vínhamos para Mogi, todo mundo entrava na Kombi, não tinha fiscalização naquela época.

Quantos filhos tinha o pintor Chang Dai Chien?

Era uma família grande, com os filhos, oito, nove, e os primos, que o seguiam nas viagens que fez à Índia, Argentina, ao Brasil. Ele procurava lugares bonitos, onde a natureza o inspirasse. Por isso chegou a Taiaçupeba, passando primeiro, pela casa da Rua Santana, até a compra da propriedade rural. O meu avô era um chinês tradicional, nascido em 1899 e tinha mais de uma esposa, andava a caráter, com uma calça de malha debaixo de um manto, como ele viveu na China. Minha mãe, Nilse (Chang Sing Pei) chegou ao Brasil no colo da minha avó, Chang Wen Pie, que não era sua mãe biológica, esta ficou na China. Eu só vim saber disso mais tarde, porque o tratamento dado a ela era de mãe, tanto que ela também tinha um filho pequeno, mas carregava no colo a minha mãe, que era a filha preferida dele. Os meus tios eram Paulo e Luis (ainda vivos, moradores na Califórnia e em Indaiatuba), além de Vilma, Jonhson, Shang e Meme.

E a sua família paterna?

O meu pai, Lee Shean yee, que ganhou o nome de Peter, era chinês, e a família dele veio para Mogi nos anos 1960. Os meus avós, Lee Tze Yun e Liu Mon Man (falecidos), tinham granja, precisavam do dinheiro para viver, e o meu avô, Chang Daí Chien, não gostava disso, porque ele não fazia negócios, nem sequer pegava no dinheiro, em momento algum de sua vida.

Mas quem fazia os negócios, comprava as propriedades?

Havia homens de negócios, amigos também chineses, e funcionários que cuidavam do que ele queria. E ele não falava português, com exceção de alguns nomes de bichos, como o sapo, o gibão, o macaco sem rabo que adorava e sempre teve em casa.

Você tem muitas lembranças do seu avô, da vida em Taiaçupeba?

Muitas. Eu era criança e fazia trança na barba branca dele e lembro as viagens, quando ele deixou o Brasil e viveu nos Estados Unidos e em Formosa, onde faleceu. O meu primeiro passaporte, em 1973, eu tirei para ir vê-lo, e me lembro dos estúdios, dos jantares, dos amigos deles, como os dois senhores Wang, um, que ele dizia que era do FBI, e um outro, que tinha o mesmo nome, era grandalhão, cabelos grisalhos, de quem eu não gostava. Na casa do primeiro eu ganhava todo tipo de sorvete que você possa imaginar. Já o outro senhor Wang me trazia balas, mas eu não gostava dele. Meu avô percebia, e me ensinava que é preciso conviver com todos, os bons e também os ‘chatos’, desde que a gente saiba o que cada um pode nos dar.

Como era a convivência com ele?

Com as mulheres, as netas, era um doce, fazia tudo; com os filhos homens não. Era severo. E, comigo, neta preferida por ele, me tratava muito bem. Quando eu tinha quatro para cinco anos, ele estava pintando um quadro muito lindo para um grande amigo. E os quadros dele tinham carimbos próprios, que identificam o local onde ele havia sido pintado, como Taiaçupeba, Mendonza, na Argentina, Formosa etc. Bem, eles estavam almoçando e eu peguei os carimbos e carimbei todo o quadro lindo que estava secando. Quando terminaram o almoço, e viram, minha mãe ficou muito brava comigo, mas o meu avô, não, ele riu, e disse que faria outro para o amigo dele, que não quis. Levou o que havia sido carimbado pela neta do pintor. Todos riram muito.

E como era a rotina no sítio que ele construiu e hoje está debaixo da represa, em Taiaçupeba?

Era uma casa muito grande, que tinha três blocos interligados com a sala central por um corredor escuro e longo. Várias pessoas moravam ali, os filhos, os primos, os alunos que ele ensinava, os empregados. Cozinheiro, ele possuía dois, mas era ele quem dava as ordens sobre os almoços e jantares, que tinham três ou mais pratos, sempre começando pela sopa. Meu avô apreciava a tradicional comida chinesa, feita com muitos ingredientes, todos os legumes, cebolas, tudo bem fatiado. Ele seguia os ritos antigos, quando tinha uma visita, e não importava se eram os embaixadores que vinham visitá-los ou alguém que chegava num fusquinha, que estava passando pela estrada (Mogi-Taiaçupeba), eram todos tratados iguais. Primeiro, as visitas comiam, depois os adultos da casa, e as crianças, ficavam por último mesmo.









Ele viajou muito.

Sim. E quando queria uma coisa, conseguia, como a pedra que encontrou numa viagem a Piracicaba. Ele gostou tanto da pedra que alguém conseguiu trazê-la para Mogi. Ele era meio cigano, viveu em vários países depois da Revolução Comunista, quando deixou a China.

E ele foi embora de Mogi por causa da construção da barragem?

Não, as barragens vieram depois de ele ir embora. Ele gostava de mudar, de movimento, e conquistava as pessoas porque tinha uma conversa muito boa.

E como ele começou a pintar para ser considerado um dos maiores pintores da China e ter obras com preços que batem os quadros de Picasso, que ele conheceu?

Ele dizia que foi quando esteve raptado, jovem ainda, tinha boa conversa e uma caligrafia perfeita. Então, começou a conversar e a escrever as cartas com os pedidos de resgate para aqueles que o haviam raptado. Ele descobriu que tinha esse talento, e depois seguiu assim. Também foi viver com monges chineses, para aperfeiçoar a escrita, e ele dizia que o Buda não era aquela figura gordinha, era algo mais especial, que os traços do Buda não eram a figura que conhecemos. Ele também viveu com monges hindus, na Índia. Assim ele aperfeiçoou os conhecimentos, as técnicas. Contava que, na Índia, ficou hospedado na casa de uma família que tinha uma filha muito doente. Então, começou a fazer vários desenhos, que acalmavam a menina, e a deixavam melhor. Quando foi embora, fez muitos desenhos para que fossem mostrados a ela, mas disse que, quando acabassem, a menina não teria um bom fim. E ela realmente morreu, depois disso.

Ele defendeu Mogi no jogo Cidade contra Cidade, no programa do Silvio Santos, em 1966.

Dessa ocasião, quando ele conheceu Silvio Santos, contava que pegou na mão dele e sentiu, pela maciez, que ele era um homem de sucesso. Ele tinha isso, uma percepção apurada. E ele próprio tinha mãos muito macias, leves.

E você tem quadros dele?

Não, tinha, mas meu pai os vendeu. Ele fez os quadros que eu pedi, nas viagens. Eu o via pintando uma encomenda, de um animal, e pedia, quero um também. De uma mulher, como um dos maiores que ele fez. Ele dizia, pinto, não agora, porque a pintura de uma mulher leva tempo. Ele demorava a pintar porque queria captar toda a beleza da figura feminina.

Não ficou nada dele com você?

Ele deixou os quadros, as relíquias, vasos, objetos que tinha, tudo para o governo de Formosa, porque acreditava que os filhos não teriam condições de cuidar desse patrimônio. Eu tenho cartas escritas por ele, quando a minha mãe se casou, e quando eu nasci, mas é de um chinês tão antigo que ainda não consegui traduzi-las. É um chinês como o latim antigo.

E ele possui memoriais na China?

Sim, na China, na Califórnia. Quando eu estive na China, em 2013, fui a várias cidades, e a Sichuan, província de minha família paterna e materna, e pude observar que não importava se a pessoa tinha 20, 30, 50 anos, todos, incluindo os mais jovens, conhecem a pintura dele.

E essa história de que ele copiava quadros de grandes pintores…

Ele pintava a mesma obra, para que ela ficasse ainda mais perfeita, mais bonita do que a original e, hoje, esses quadros, são extremamente valorizados no mercado de arte. A ideia não era falsificar, era melhorar. Ele dizia para si mesmo: eu posso fazer ainda melhor, era um desafio para ele, que tinha um ego muito grande.

E você morou sempre em Mogi?

Não, viajei muito, aos 17 anos fui estudar em Londres, e recomendo esse tipo de intercâmbio a todo jovem. Tive essa oportunidade. Depois voltei, porque a minha mãe queria que eu fizesse uma universidade, eu fiz Economia, na Universidade Braz Cubas, trabalhei em grandes escritórios de advocacia, em São Paulo; em 2009, trabalhei durante um ano em Angola, onde gostei muito de viver, e voltei para Mogi, para cuidar de minha mãe, que faleceu em 2014. Estou por aqui, por agora.





Você teve filhos?

Um, Andrey, que morou com o pai, nos Estados Unidos, e hoje, com 25 anos, vive na Finlândia.

Você pouco ficou em Mogi.

Sim, ficava entre as viagens, morei também em São Paulo, estudei no Placidina, Santa Mônica e no São Marcos. Pareço com o meu avô (risos), ele também viveu em vários países, até no Japão, e sempre recebeu muitas visitas, Picasso, Grace Kelly e o marido dela.

Algum filho herdou o talento dele?

O meu tio Paulo estudou pintura, pinta também. Todos os filhos viveram de rendas, deixadas por ele. Mas a genialidade dele foi única.