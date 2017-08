Lembrando Waldemar

Cartas

Uma pergunta não quer calar: o ex-prefeito Waldemar Costa Filho é sempre lembrado, e com muita razão. No que eu conheci do senhor Waldemar Costa Filho vi um homem extremamente sensato, de bom senso e justo.

E como todos dizem, um grande administrador, um tocador de obras, um homem de visão. Fez centenas de obras, Mogi-Dutra, Mogi-Bertioga entre outras. Tinha apoio do Governo.

A pergunta é: por que ele não teve a visão de fazer um túnel ou viaduto na passagem do Centro?

Na sua época havia dinheiro, o que não ocorreu neste caso, a crise estava anunciada antes da obra.

Exceto, os trens de carga, as composições normais só vão até a Estudantes. Nada que não possa esperar.

O prefeito Waldemar Costa Filho talvez não pretendesse ter esta obra em seu currículo.

Creio que as reclamações que a “porteira demorava para abrir” vão ser lembradas com saudades, como já começaram a ser.

Mario Rafael A. Abud

a.mariorafael@gmail.com