Leilão online deve oferecer superdescontos aos clientes

Com o objetivo de aquecer o comércio local será lançado nesta quinta-feira o Leilão de Prêmios, um projeto online inovador de marketing criado principalmente para pequenas e médias empresas de Mogi das Cruzes, com o intuito de atrair e fidelizar os consumidores, que poderão disputar produtos e serviços com 99% de desconto real, de forma descontraída e dinâmica, por meio de um leilão virtual, onde os lances não são de valores e sim de cliques, sem o aumento dos preços.

O Leilão de Prêmios é uma ferramenta baseada na gamificação, conceito inovador aplicado no mundo todo. “Esse conceito funciona apoiado na certeza de que as pessoas são altamente competitivas”, enfatiza o CEO do Leilão de Prêmios, Alexandre Calmon.

Segundo ele, o objetivo é auxiliar as empresas a atrair e fidelizar os consumidores de maneira criativa e moderna. “Com a parceria firmada entre o Leilão de Prêmios e o Sebrae-SP, as empresas, em uma única ferramenta, realizando um pequeno investimento, além de obterem uma grande visibilidade e engajamento do consumidor com sua marca, terão um sistema eficiente de fidelização de clientes, aumentarão as visitas em seus sites ou redes sociais e descobrirão quem é o seu público-alvo”, explica.





Além disso, os empreendedores que aderirem ao projeto ganharão um curso de Marketing do Sebrae-SP.

O valor não aumenta a cada lance, pois os lances serão cliques. O consumidor terá cinco deles para utilizar em cada leilão, sendo uma disputa justa para todos. Para conseguir cliques existem duas formas: a primeira é comprando em uma das empresas participantes para receber um cupom. Após o cadastro do código do cupom no site, o consumidor poderá participar do leilão que achar mais interessante e utilizar os seus cinco lances. A segunda forma é por meio da opção “Publiclick – Ganhe 5 lances” disponível na página dos leilões, onde o usuário poderá ganhar cinco cliques visualizando os sites das empresas parceiras ou suas redes sociais por 20 segundos cada.

Os interessados podem se cadastrar no site www.leilaodepremios.com.br .