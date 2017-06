Cartas

Enquanto os artistas na Inglaterra se unem para combater os terroristas, extremistas, no Brasil eles agem contrariamente aos do Reino Unido, lutando desesperadamente para colocar no poder um bandido e manter a Lei “Roubanet” que lhes favorecia, às custas dos contribuintes.

Benone Augusto de Paiva

benonepaiva@gmail.com