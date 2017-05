Artigos

Décio Rodrigues Lopes

Em janeiro de 1997, entrou em vigor a Lei nº 9.433/1997, conhecida como Lei das Águas. A água é considerada um bem de domínio público e um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. A lei prevê que a gestão dos recursos hídricos deve proporcionar os usos múltiplos das águas, de forma descentralizada e participativa, contando com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. Existe no calendário ambiental 42 datas no ano sobre a proteção do Meio Ambiente. Segunda-feira próxima, dia 22, é o “Dia Internacional da Biodiversidade”. A convenção da diversidade biológica é o primeiro instrumento legal para assegurar a conservação e o uso dos recursos naturais. Está em vigor desde 1993, com adesão de 160 países.

Foram criadas as seguintes legislações: Lei da Ação Civil Pública, de número 7.347 de 24/07/1985, Lei da Área de Proteção Ambiental, número 6.902, de 27/04/1981, Lei de Crimes Ambientais – número 9.605, de 12/02/1998, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, número 6.938, de 17/01/1981, Lei de Recursos Hídricos, número 9.433, de 08/01/1997. Para que essas leis fossem respeitadas foram criadas instituições como a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), que possui uma agência em Mogi, na Prefeitura Municipal.

Não sou técnico, mas estou conscientizado que o excesso de contaminação de uma nascente por esgotos por um longo tempo torna praticamente impossível a recuperação de seu lençol freático. E foi por esse entendimento que fiz uma denúncia na Cetesb, para que os esgotos lançados no Parque Morumbi e que vão para o córrego Oropó, fossem fiscalizados e o problema sanado. Isso ocorreu em 2008. Um dos pontos de coleta de água analisada pela na Secretaria do Meio Ambiente apresentou um resultado alarmante: a presença de 350.000 coliformes termotolerantes.

Hoje, após nove anos, o prefeito em duas legislaturas não é o mesmo, o diretor do Semae mudou diversas vezes, o gerente da Cetesb também mudou. O que nada mudou foi a contaminação nas nascentes e no córrego Oropó, do Parque Morumbi. Só uma multa por descumprimento de prazos foi aplicada em 2014. Gostaria que alguém do poder público explicasse porque isso ainda acontece.

As pessoas com quem tenho contatado, não acreditam mais que isso possa ocorrer, infelizmente para nós, nossas crianças e para o futuro do planeta.

Décio Rodrigues Lopes é líder comunitário do Parque Morumbi