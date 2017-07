Legislando em causa própria

Editorial

Precisou um vereador ser apanhado em flagrante irregularidade, ao trafegar com seu carro sem licenciamento, para toda a Câmara Municipal da Cidade descobrir que o pátio de retenção de veículos, em situação de desacordo com a lei, tem problemas. E, como convém à falta de limites éticos, o vereador flagrado não teve qualquer prurido em informar a todos e registrar nos anais, sua confissão: “esqueci de licenciar o carro”.

Fosse possível levar a sério o que dizem boa parte dos políticos daqui, e “esqueci” passaria a ser a palavra mágica, para os mais de 400 mil conterrâneos nossos, justificarem sua desobediência civil. E se todos nós “esquecêssemos” de preservar a calçada à frente de casa, de liquidar as faturas do Semae, de pagar as parcelas de IPTU, de lembrar do vencimento do ISS? Ou pagar o IPVA, imposto que recai sobre veículos e que o vereador esquecido deixou de cumprir. Parte considerável deste tributo é destinado aos cofres municipais. Justamente a fonte que honra o subsídio dos vereadores e que, todos sabemos, nunca deixou de ser pago em dia. Para o que, por certo, eles não perdoariam o esquecimento.

Durante tempos a fio, centenas de municípes sofreram com a degradação do pátio de veículos, com a burocracia para liberá-los; ou com a impossibilidade de fazê-lo, dada à falta de condições financeiras. Muitos deles se queixaram nos corredores da Câmara e a situação, por certo, é de conhecimento dos responsáveis, por dever de ofício, de sua fiscalização. Se não o fizeram por esquecimento, confessam desídia.

Nada disso, entretanto, emocionou os vereadores a levar em conta a penúria imposta aos eleitores. E nada fizeram enquanto o cidadão prestante era constrangido. O que, na realidade, os levou a uma união poucas vezes vista, foi a solidariedade ao colega confessadamente esquecido. Aí todos se mostraram eficientes e, sem exceção, correram acalentar os sonhos de ver o pátio de veículos um brinco, assim como, eficientes, os burocratas que atuam no entorno daquilo em que um vereador foi flagrado.