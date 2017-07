Legado ou herança?

Artigos

Lendo os jornais, sites e assistindo os noticiários, me impressiono com a quantidade de dinheiro que muitos políticos receberam, não sendo exagero falar que determinadas figuras, sozinhas, tiveram recebimentos que podem superar a casa dos bilhões. Mas por que isso? A questão toda pode se dar em razão do que as pessoas que formam nossa classe política têm uma visão errada do que devem deixar após o final da vida pública, ou mesmo, da vida em si. Um bom político tem uma dose diferenciada dos demais de vaidade, ele tem um anseio de deixar sua marca, seu nome marcado perante a sociedade que representa, querendo ser lembrado e homenageado pelas obras, pelas instituições ou pelo progresso que ele propicia durante o seu mandato.

Pode parecer balela tudo isso, principalmente em um país como o nosso, em que há um mar de podridão na política, entretanto, aqui mesmo podemos ver exemplos como Juscelino Kubistchek, cuja memória que permanece é de avanço e crescimento do país. Vemos nessa pessoa um interesse pessoal, mas do bem, que é em deixar um legado. Na figura que se sobressai no dia de hoje, infelizmente, vemos a figura da pessoa que mais se preocupa com os “bens”. Ela acredita que política serve para fazer fortuna, para criar um patrimônio pessoal. Vemos vaidade nessa pessoa, mas do lado mau, ela quer ser reconhecida pelo que ela tem em sua conta bancária, pelo seu carro, por um “status social”, sendo certamente uma pessoa que menospreza os mais simples. É detentor de soberba, pois somente consegue um dito respeito mostrando uma pseudo força.

Quisera termos mais políticos preocupados com um legado e em serem lembrados por gerações pelo que fizeram, que tivessem o desejo de serem respeitados, pois marcaram a história, foram motivo de orgulho, e não de vergonha. Além disso, seria muito importante que os políticos atuais e aqueles que almejam ser, conhecessem sobre um dos pedidos de Alexandre, o Grande, de que quando morresse, suas mãos ficassem fora do caixão, pois, segundo ele: “Eu quero que minhas mãos fiquem para fora do caixão, de modo que as pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias, e de mãos vazias voltamos”.

Herança se esvai, legado é eterno.

Diego Capua é escritor