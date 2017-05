Laudo da Cetesb descarta contaminação por combustível em rio na Serra do Mar

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

Resultado do monitoramento feito por técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) na Serra do Mar aponta que não houve contaminação do Rio Sertãozinho por parte do combustível que vazou de um caminhão que despencou da Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) no último sábado. A confirmação ocorreu nesta quinta-feira (18). Desde sábado, a captação de água para abastecimento populacional da Riviera de São Lourenço (Bertioga) teve redução como prevenção ao risco de uma possível contaminação.

De acordo com a Cetesb, o combustível que escapou do tanque que se soltou do caminhão atingiu 200 metros do ponto do acidente. “A equipe de Emergência da Cetesb verificou, com relação ao tombamento do caminhão, ocorrido no dia 13/05 na Rodovia Mogi-Bertioga, que o vazamento de óleo diesel e etanol proveniente do tanque que se desprendeu do chassi, não chegou a atingir o Rio Sertãozinho, afluente do Rio Itapanhaú. O combustível ficou retido em uma extensão de aproximadamente 200 metros do tanque, sendo contido, ainda, com a aplicação de turfa. Por precaução, até que se tivesse essa confirmação, foram adotadas medidas preventivas nas captações da Sabesp e da Riviera de São Lourenço. Com relação às medidas administrativas, a Cetesb ainda está avaliando, uma vez que a ocorrência ainda não foi finalizada, faltando a remoção do tanque”, trouxe nota encaminhada pela assessoria de imprensa da agência ambiental.

Na terça-feira, O Diário havia publicado que técnicos da agência faziam uma varredura no local para identificar algum possível ponto de contaminação por combustível. A agência ainda não tinha dimensão a respeito da extensão do vazamento.

O acidente ocorreu na tarde do último sábado, por volta das 18h30, e resultou na morte do condutor do veículo. Até a tarde de ontem, o caminhão permanecia no penhasco em que ele havia caído.

Não há definição quanto a multas, mas é comum que acidentes do tipo gerem alguma penalidade à empresa que causou o problema ambiental. O acidente ocorreu no km 83, o mesmo que, em junho passado, teve o tombamento de um ônibus com estudantes de universidades de Mogi das Cruzes que moram no litoral. Na ocasião, 18 pessoas morreram.