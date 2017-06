Laudo aponta que jovens acusados de assalto foram mortos com 19 e 6 tiros

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Laudo necroscópico assinado pelo médico legista Eduardo Umberto Lisbão, do Posto do Instituto Médico Legal de Mogi das Cruzes, foi concluído e remetido ao Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes, relatando que o adolescente Rogério Santos de Oliveira Filho, de 17 anos, teve 19 ferimentos ‘perfuro-contundentes’ de arma de fogo, que ‘podem ser de entrada e saída de projéteis’, conforme disse a O Diário na tarde desta quinta-feira (8) o delegado Rubens José Ângelo. Rogério e mais três comparsas são acusados pela Polícia Civil de trocar tiros com equipe do Deic (Departamento Estadual de Combate ao Crime Organizado), da Capital, na Rua Vereador Sidnei da Silva Rocha, no Bairro da Ponte Grande, depois de praticarem dois assaltos e uma tentativa de roubo a postos de gasolina na Cidade, na noite de 9 de março, uma quinta-feira.

Os demais cúmplices receberam em média 6 tiros cada um. São eles: Matheus Wilson da Costa Reis e Victor Andrade Gomes Tito, ambos de 19 anos. Eles morreram no local, porém Victor de Oliveira Saldanha, da mesma idade, sobreviveu depois de permanecer 12 dias internado no Hospital Luzia de Pinho Melo. Atualmente, ele se encontra preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória, no Bairro do Taboão.

O laudo aponta como causa da morte de Rogério ‘choque traumático-neurogênico-hemorrágico’. O legista Eduardo Lisbão deixou claro que “não há evidências de disparos encostados ou à curta distância”.

Já o médico legista José Shiro Higashi acentuou no exame necroscópico que um dos tiros atingiu o pescoço e perfurou o olho esquerdo de Victor Tito. No caso de Victor Tito e Matheus constatou-se que os disparos foram efetuados à ‘curta distância’, mas não à ‘queima-roupa’.

O delegado Rubens Angelo afirmou que “agora, faltam ainda alguns laudos, mas já vou chamar os quatro policiais que participaram do tiroteio e solicitar à Justiça para ouvir as declarações do sobrevivente Victor Saldanha”.

Ele apura em inquérito se a equipe do Deic agiu com excesso no tiroteio. Um vídeo produzido por um policial interrogando e ameaçando Vitor Saldanha, já baleado, ainda no interior do carro ocupado pelo grupo, e postado na internet, também será objeto de investigações, garante o delegado Rubens Angelo.

O caso teve ampla repercussão na mídia porque o bando residia com suas famílias no Condomínio Aruã, de classe média alta, na Serra do Itapeti.