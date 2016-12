Lançamento no Clube de Campo

Silene

Clube Náutico

O Clube Náutico Mogiano completa 84 anos de existência, agora em janeiro, marcado por sua trajetória esportiva, social e cultural. Para fechar 2016, em grande estilo, o Clube comemora a data, durante a “Noite do Branco”, logo mais às 21 horas, em seu salão social.

Campanha de Natal

Termina hoje às 17 horas, a Campanha de Natal do Mogi Shopping, que vai sortear um Audi A3 zero quilômetro. A cada R$ 400,00 em compras, os clientes ganham um kit com difusor e sabonete, além de poder cadastrar as notas fiscais, num sistema automatizado, em um espaço montado com Ipads, para concorrer ao carro.

Cumprimentos

Solange Gantus de Souza está comemorando mais um ano de vida nesta quinta-feira. Da coluna, os votos de muitas felicidades. Parabéns!









Boas Festas

E hoje continuo agradecendo os votos de Boas Festas enviados por Dora Pereira, Angelita e Aristides Cunha Neto, Maria Alice e Moacir Teixeira da Silva, Cidinha e André Menichelli, Odete e Benedito Faustino Taubaté Guimarães, Mônica, Carlos, Rafaella e Lucca Cazarine, Pedro Komura, Solange, Robson, Larisa e Lucas de Souza, Cleto, Carolina, Satihiro e AliceKiyokawa, Célia Miletti Mubarak Cury, Márcia Baldarena Simões, RobertaAlabarce Boni, Valéria e Nildo Alabarce, Neusa e Rubens Marialva, Ozanira e José Roberto Kachel dos Santos, Glória e Sandra Rossi, Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, Roberto de Lucena, Arezzo Shop Mogi Shoping

Aniversários

Fernando Egoshi, Dirce Sgarbi, Solange Gantus de Souza

Lilian Gumieiro Andre Loducca

Melissa Brasil Neusa Junger Hebe Brasil

Alberto da Silva Melo (irmao)Regina Glycia Nelson Freitas

Barbara Pinheiro Giovanna Squarcine

Giovanna Squarcine Neimar Squarcine Marcos de Souza Leite