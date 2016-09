Kirk, Leonard e Spock travam batalhas em planeta estranho no novo “Star Trek”

Comentários (0) Caderno A - Capa Like

Os fãs de “Jornada nas Estrelas” podem correr para os cinemas, pois está em cartaz o longa “Star Trek: Sem Fronteiras”, terceiro da saga desde o seu reinício, em 2009.

Na nova produção, Kirk (Chris Pine), Leonard (Karl Urban) e Spock (Zachary Quinto) se encontram com a tripulação da nave Enterprise, no terceiro ano da missão de exploração do espaço, programada para durar cinco. Após receber um falso pedido de socorro, eles vão parar em um planeta desconhecido onde terão batalhas épicas.





Quem está por trás do golpe é o vilão Krall (Idris Elba), interessado em um objeto que está em poder do líder da nave. No tal planeta, os tripulantes são divididos em pequenos grupos e precisam se virar sozinhos, mas têm dúvidas com relação às suas funções na Enterprise.

A tripulação está estressada com o tempo de clausura, o que torna a aventura no tal planeta um verdadeiro teste de sobrevivência para todos.

O filme faz uma série de referências a episódios anteriores da saga “Star Trek”, inclusive ao programa americano de televisão de 1966, que deu origem à aventura.

Altamid, o planeta rochoso onde se passa o segundo ato do longa, foi inspirado nos planetas visitados pelo capitão Kirk e sua turma na década de 1960.

“Star Trek: Sem Fronteiras” também faz homenagens a Leonard Nimoy (1931-2015), que deu vida a Spock na antiga série de TV e nos primeiros filmes da história.

Além de Chris Pine e Zachary Quinto, o elenco conta com Anton Yelchin (morto em um acidente de carro em junho), Simon Pegg, Sofia Boutella e Zoe Saldana.

A direção ficou a cargo de Justin Lin, responsável por três filmes da série “Velozes e Furiosos”.