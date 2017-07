Kassab pode ser candidato a governador. Bom para Bertaiolli

Informação

O colunista Lauro Jardim, de O Globo, apontou dois prováveis candidatos ao governo paulista, na edição do último domingo. Um deles, o presidente da Fiesp, Paulo Skaf (PMDB), é citado pelo colunista, “apesar de estar enrolado até a medula na Lava Jato”. O outro nome é o do atual ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, e presidente afastado do PSD, Gilberto Kassab, que também se articular para tentar a conquista do governo paulista, embora esteja impondo duas condições para se lançar na campanha. Segundo Jardim, a primeira delas é estar livre de qualquer inquérito da Lava Jato; e, em segundo lugar, só se não tiver o atual prefeito de São Paulo, João Doria Júnior (PSDB) no páreo. A informação é, sem dúvida, muito positiva para o virtual candidato a deputado federal por Mogi, ex-prefeito Marco Aurélio Bertaiolli (PSD). Apesar de já estar contando com o respaldo de Kassab para concorrer à Câmara Federal, a provável candidatura de seu amigo e guru político pode significar um entrosamento ainda maior entre ambos durante a campanha que se aproxima. A presença de Kassab em campanha poderá significar para Bertaiolli a extensão de sua campanha para além das regiões do Alto Tietê e Vale do Paraíba, pois não será surpresa se não interessará ao candidato a governador levar seu aliado para outros pontos do Estado de São Paulo. Até agora, os planos do ex-prefeito mogiano estão voltados basicamente para essas duas regiões, além de algumas cidades interioranas, onde ele fará palestras, aproveitando para comercializar os livros que revelam aspectos ligados à saúde e educação em sua administração, em Mogi. Antes do final do ano, no entanto, deverá sair o terceiro livro, que trata de empreendedorismo. Os três juntos farão parte de uma caixa para ganhar mais facilidade de comercialização.

Na Suíça

O médico otorrinolaringologista mogiano, Sandro Muniz da Silva, viaja, no próximo dia 16, para Zurique, na Suíça, onde permanecerá por duas semanas, participando de um curso avançado em cirurgia otológica (ouvido), e acompanhando cirurgias no Hospital de Lucerna. Ele estará ao lado de médicos cirurgiões que estiveram em Mogi, em março, oferecendo um curso para estudantes e médicos, na UMC. “Agora vou fazer um módulo mais avançado”, disse o otorrino à coluna.

Justa homenagem

O conhecido desportista mogiano, José Pierucetti, o Peru (1933-2013), será homenageado pela Câmara, por iniciativa do vereador Protássio Ribeiro Nogueira (PSD). A proposta do vereador é que seja denominado Centro Esportivo José Pieruccetti o polo esportivo localizado na Rua Oscar Lopes de Campos, no Bairro Jardim Camila, em Mogi. Apresentado na semana passada, o projeto terá de passar pelas comissões permanentes, antes de ir a plenário para ser discutido e votado.

Novos padres

A Congregação dos Filhos do Amor Misericordioso (FAM) celebra no próximo sábado, 15, a ordenação presbiterial dos diáconos Paulo de Freitas Lindo e Thiago da Silva Lougon, no Santuário Diocesano Cristo Amor Misericordioso, no Jardim Santa Tereza, em Braz Cubas. A celebração será conduzida por dom Armando Martín Gutierrez, bispo da Diocese de Bacabal, no Maranhão. Já como padres, Paulo rezará sua primeira missa no Santuário onde foi ordenado, enquanto Thiago celebrará na Matriz Imaculado Coração de Maria, no Jardim Universo, também em Braz Cubas.

Águas

A criação de um Programa Conservador de Águas, em Mogi, é a proposta do vereador Caio Cunha (PV), com objetivo de recuperar o solo de áreas agrícolas, conservar mananciais e áreas de preservação permanente, assim como reservas legais. “Com o Programa, Mogi poderá receber repasses federais por meio da Agência Nacional de Águas (ANA), que serão destinados a um Fundo Municipal do Meio Ambiente”, diz o vereador, lembrando que o projeto não gera qualquer gasto para a Prefeitura, mas cria forma de receber recursos para investir em conservação e manutenção de seu ecossistema”, diz Caio.

Cotidiano



Frase

Crise econômica no Brasil não existe.

Presidente Michel Temer (PMDB), antes da reunião do G-20, em Hamburgo, na Alemanha