Justiça suspende condenação de ex-secretária de Mogi

Cidades

O Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar em habeas corpus suspendendo a execução da pena de quatro anos e oito meses de prisão, em regime semiaberto, e multas contra a ex-secretária municipal de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, Elen Maria de Oliveira Valente de Carvalho. Com isso, outro condenado com a mesma pena, o ex-secretário municipal Nobuo Aoki Xiol, de Transportes, poderá pedir a extensão a seu favor de idêntica medida, o que deverá ser feito por seu advogado.

O ministro do STJ, Jorge Mussi, acolheu alegações do advogado Marco Antonio Rodrigues Nahum, segundo as quais a conduta da ex-secretária não poderia ser tipificada como crime, já que as medidas por ela avalizadas não causaram danos, mas sim economia aos cofres municipais. Ao conceder a liminar, o ministro determinou apenas que o Ministério Público Federal opine sobre o caso, sem qualquer referência ou solicitação de informação ao TJ, um indicativo de que o julgamento do mérito do habeas corpus poderá beneficiar a ré, com o trancamento definitivo da ação.

Elen e Xiol foram secretários durante o segundo mandato do ex-prefeito Junji Abe, quando a Politran Tecnologia foi contratada, sem concorrência pública, para gerenciar o sistema de radares que controlam o trânsito na Cidade. A sentença do Tribunal de Justiça baseou-se numa sequência de decisões administrativas relacionadas a contratos firmados com a empresa e que foram considerados irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Em primeira instância, no Fórum de Mogi, os acusados foram absolvidos, pois o juiz concluiu não ter havido dolo por parte de Elen e Xiol e, muito menos, prejuízos aos cofres públicos municipais.

Ainda na visão do juiz local, também não teria ocorrido dolo no fato de ambos terem agido com base em pareces jurídicos, o que tornaria “questionável responsabilizar a ambos por ato praticados a muitas mãos”.

No Tribunal de Justiça, o relator do processo, desembargador Geraldo Wohlers, optou por levar em conta a posição da Promotoria, segundo a qual não seria preciso causar prejuízo ao erário público para a caracterização do delito, “bastando o dolo com que se comportaram, promovendo a malfadada contratação sem licitação”.

Em sua primeira manifestação acerca do caso, o STJ discordou liminarmente da decisão do TJ.