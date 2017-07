Justiça reduz salários de prefeito, vice, secretários e vereadores de Mogi

DESTAQUE

Liminar concedida nesta terça-feira (25) pelo Tribunal de Justiça, a pedido da Procuradoria Geral de Justiça de São Paulo, suspende o aumento no subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores de Mogi das Cruzes. A decisão do desembargador Salles Rossi, relator na Ação Direta de Inconstitucionalidade que propõe a revogação de dispositivos constantes de quatro leis municipais – duas promulgadas no ano passado e duas este ano, afirma “ser inadmissível a extensão da revisão anual dos servidores públicos municipais aos agentes políticos”. Uma das leis agora contestadas tornava automático o aumento dos subsídios, cada vez que fosse concedido reajuste ao funcionalismo.

O portal da transparência da Prefeitura de Mogi informa que, no mês passado, o prefeito Marcus Melo teve remuneração bruta de R$ 29.320,11; o vice prefeito Juliano Abe de R$ 14.660,05 e os secretários municipais, que não integram o quadro efetivo, de R$ 18.123,84. A título de comparação, o governador Geraldo Alckmin, também em junho, teve rendimento bruto de R$ 21.631,05; seu vice Márcio França de R$ 20.549,60 e os secretários, fora do quadro efetivo, de R$ 19.467,65 (tomando-se por base Ricardo Salles, secretário do Meio Ambiente). A liminar abrange também a Lei 7.149, do ano passado, que elevou para R$ 12.163,65 o subsídio dos vereadores de Mogi.

Da decisão cabe recurso.

Repercussão

Procurada, durante a tarde de ontem, para comentar a decisão do TJ, a Prefeitura de Mogi enviou, por intermédio de sua Coordenadoria de Comunicação, a seguinte nota: “A Procuradoria Geral do Município informa que a Prefeitura de Mogi das Cruzes ainda não foi notificada sobre esta ação”.

Já a Câmara Municipal informou que vai recorrer da decisão.

Uma nota divulgada no final da tarde de ontem dá conta de que “a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes foi notificada nesta terça-feira (25/07), por e-mail, sobre a liminar que suspende o Art. 4º da Lei nº 7.150, de 20 de abril de 2016; Lei nº 7.149, de 20 de abril de 2016; art. 3º da Lei nº 7.268, de 17 de março de 2017, e art. 2º da Lei nº 7.269, de 20 de março de 2017, que dispõem sobre a revisão geral anual da remuneração dos agentes políticos municipais e deve entrar com recurso a partir da próxima quinta-feira, 27”.