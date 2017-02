Justiça nega liminar a fim de suspender reajuste da passagem em Mogi

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

A justiça negou nesta segunda-feira (13) uma liminar que pedia a suspensão do reajuste no preço da tarifa do transporte municipal de Mogi das Cruzes. A ação foi protocolada no último fim de semana de janeiro, quando o preço da passagem passou de R$ 3,80 para R$ 4,10. Na decisão do juiz Bruno Machado Miano, da Vara da Fazendo Pública, o magistrado decidiu que as empresas têm contrato firmado com o Município e a ação contra o reajuste desprestigia o patrimônio público. “Apenas ocorrerá das empresas cobrarem do Município, que repassará o ônus a todos os munícipes, usem ou não o transporte público”, aponta a sentença. Um dos autores da ação disse que eles vão recorrer da decisão.

A ação popular é de autoria de Manoel Benedito de Lima Filho, o vereador Rodrigo Valverde (PT), Alvaro Nicodemus Sanvido, Silvio Aparecido Marques, Vinícius Duarte Martins e o advogado Delmiro Aparecido Goveia. O Ministério Público, à época, deu parecer favorável à suspensão do aumento na tarifa. No documento, o MP destacou que entendia a necessidade de reajustar, mas que houve violação no princípio da publicidade. “Ora, o Decreto n° 16361/17, que determina o reajuste da tarifa de ônibus, foi publicado em 27/01/2017 – sexta-feira – constando de seu artigo 9°, a produção de seus efeitos a partir da 0h de 29 de janeiro – domingo”, dizia o texto.

Entre os argumentos alegados pelos autores da ação estavam o aumento acima da inflação, a falta de quórum na reunião do Conselho Municipal de Transporte que votou o aumento e o pouco tempo de publicidade das informações do novo preço da passagem. A juíza a juíza Antônia Brasilina de Paula Farah chegou a enviar um pedido de esclarecimentos à Prefeitura, e deu um prazo comum de 72 horas para ela se manifestar. Segundo a Administração Municipal, o documento seria enviado no prazo.

O aumento

A nova tarifa de ônibus de Mogi das Cruzes passou para R$ 4,10 e começou a valer no domingo, dia 29 de janeiro. O aumento de R$ 0,30 foi decretado pelo prefeito Marcus Melo (PSDB). Na quinta-feira, dia 26, o Conselho Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana (Comutran) deliberou que a passagem atual de R$ 3,80 fosse reajustada para R$ 4,20 – valor inferior às propostas enviadas à Administração Municipal pelas concessionárias CS Brasil e Princesa do Norte, que pleiteavam R$ 4,74 e R$ 4,70, respectivamente. Diferente também do que deliberou o Comutran, que votou pelo não aumento da tarifa escolar, o prefeito decidiu acrescentar R$ 0,10 na tarifa dos alunos, o que a eleva para R$ 1,70.

O valor definido para a tarifa foi 66,7% menor que o pedido pelas concessionárias. Após o recebimento da solicitação, a equipe da Secretaria Municipal de Transportes realizou estudos técnicos levando em consideração o gasto das empresas com pagamento de pessoal, pneus, combustível, peças, desgaste dos veículos e índice da inflação da Fundação Getúlio Vargas.

Atualmente, o sistema municipal de transporte coletivo de Mogi das Cruzes opera 81 linhas, com 243 veículos. São realizadas 4.785 partidas diárias e transportados 3,4 milhões de passageiros por mês. Deste total, cerca de 25% têm algum tipo de gratuidade.