Justiça mantém a prisão de acusado de homicídio

O juiz Marcos Augusto Barbosa dos Reis, da 1ª Vara Criminal do Fórum de Itaquaquecetuba, tornou nesta terça-feira (29) em prisão preventiva o mandado que era de temporária em desfavor de Anderson Augusto dos Santos, de 37 anos. O acusado, conforme esclareceu o delegado Rubens José Angelo, do Setor de Homicídios de Mogi das Cruzes, e a sua equipe, executou com requintes de crueldade um assaltante, ainda não identificado, que praticou assalto e estupro contra a mulher dele.

O bandido foi atacado por Anderson, na madrugada de 25 de novembro, na Avenida Quarto Centenário, no Bairro Pedreira, em Itaquá. Após consumar o homicídio, Anderson mutilou o órgão sexual da vítima, decepou a sua mão esquerda e ainda carbonizou o corpo.

Apesar das buscas desenvolvidas por investigadores, o delegado Rubens Angelo não conseguiu identificar a vítima, a qual consta nos autos do inquérito como ‘desconhecida’.

Ao ser interrogado, Anderson confessou o crime, mas o justificou, alegando que sua mulher foi assaltada e estuprada. Ontem, a autoridade policial cumpriu o mandado de prisão preventiva de acordo com a lei. Anderson segue encarcerado.