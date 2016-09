Justiça Eleitoral treina mesários

Comentários (0) Eleições Like

A Justiça Eleitoral de Mogi promove cursos direcionados a mais de 4 mil pessoas que vão trabalhar nas eleições municipais do dia 2 de outubro. Os treinamentos envolvem mesários e voluntários que ajudarão a organizar a votação. Os treinamentos acontecem no auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe), no Nova Mogilar. São cerca de 297 mil mogianos que votarão em 835 seções eleitorais.

Os três cartórios atuam de forma independe e realizam os procedimentos separadamente. Os cartorários da 74ª Zona Eleitoral estarão reunidos hoje à tarde, das 14h30 às 17 horas, no Cemforpe, para orientar os 84 voluntários que ajudarão no processo sobre o apoio logístico para a eleição.

Os 1.170 mesários convocados para atuar nas 290 seções eleitorais da 74ª Zona fizeram cursos de capacitação no final de semana. No treinamento, eles recebem instruções sobre o funcionamento das urnas eleitorais, execução das tarefas durante a votação, como montar a sessão e a forma de receber as pessoas.





O cartório da 74ª Zona atende 97,5 mil eleitores, distribuídos em 290 sessões, espalhadas em 30 locais de votação. A maioria das escolas fica no Centro da Cidade. No total serão 300 urnas, incluindo as utilizadas para justificativas.

O treinamento dos cerca de 1,2 mil mesários convocados para trabalhar na 287ª Zona Eleitoral acontece de 8 a 14 de setembro. Só depois disso haverá o curso para cerca de 160 pessoas que ajudarão no apoio logístico a fim de atender os 137.902 eleitores. A 287ª Zona, que representa 372 seções distribuídas em 44 locais de votação, também manterá urnas para justificativas em cada um dos pontos de votação nos distritos e bairros mais afastados da Cidade.

A 319ª Zona Eleitoral, que responde por 108.674 eleitores de Mogi, Biritiba Mirim e Guararema, deu início ontem ao curso com mesários. A capacitação dos mais de 1,2 mil mesários e pessoal de logística segue nos próximos dias, também no Cemforpe. Ao todo serão 404 urnas para atender a 108.674 eleitores das três cidades, sendo 61.192 de Mogi, que irão votar em 173 seções. Biritiba Mirim conta com 65 seções para 23.615 eleitores, enquanto Guararema tem 67 seções para 23.867 eleitores.