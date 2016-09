Justiça eleitoral oferece novo aplicativo para fiscalização

Comentários (0) Informação, Opiniao Like

Não há o que discutir: esta será uma das campanhas mais fiscalizadas dos últimos tempos, se depender dos dispositivos oferecidos pela Justiça Eleitoral para que denúncias de irregularidades cometidas por candidatos cheguem até os tribunais. Ainda nesta semana, a Justiça Eleitoral de São Paulo disponibilizou uma nova ferramenta para facilitar a comunicação de ilegalidades nas campanhas. Desde a última terça-feia, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) está compartilhando o aplicativo com o sugestivo nome de Pardal, que permite a qualquer interessado denunciar propaganda irregular, uso da máquina pública, compra de votos, entre outros abusos. O aplicativo está disponível para ser baixado gratuitamente nas lojas online para dispositivos móveis que comportem os sistemas iOS e Android. O funcionamento é bastante simples: ao suspeitar de qualquer irregularidade, o cidadão registra numa foto ou vídeo e, com ajuda do aplicativo, envia o material. A cada denúncia, apenas uma foto ou vídeo. O material será encaminhado diretamente ao Ministério Público Eleitoral para análise. O aplicativo Pardal foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, com a colaboração do mesmo setor da Paraíba, mas graças ao lançamento pelo TSE, o instrumento passou a ter caráter nacional. Em todo o Estado de São Paulo, o TRE também tem em seu site o sistema Denúncia On-Line, por meio do qual podem ser feitas denúncias relacionadas a propaganda eleitoral irregular em vias públicas, locais de uso comum, como cinemas, centros comerciais, templos, ginásios, etc, e em bens particulares (quando forem superior a 0,5m². Por meio do Denúncia On-Line, as comunicações são remetidas às zonas eleitorais onde houve a propaganda. Constatada a irregularidade, o juiz notificará o responsável para a retirada em até 48 horas, sob pena de encaminhamento ao Ministério Público, que tomará as devidas providências.

Paralímpicos

Dirceu Pinto, Maciel Santos e Guilherme Germano Moraes, os integrantes da Seleção Brasileira Paralímpica de bocha adaptada encontram-se no Centro de Treinamento de São Paulo para os últimos preparativos para as Paralimpíadas. O grupo viaja domingo para o Rio, onde permane-cerá até o dia 19. As provas em duplas acontecerão entre os dias 10 e 12 e as disputas individuais, de 13 a 16 próximos. As chances de medalhas para os mogianos são grandes.

Novo endereço

A partir das 9 horas da próxima segunda-feira, dia 5, a Regional de Mogi das Cruzes da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) passará a atender em seu novo endereço: a antiga sede da UBC, na Rua Francisco Franco. O local irá abrigar os 22 funcionários da estatal que atende a oito cidades da Região: Mogi, Suzano, Poá, Ferraz, Biritiba, Salesópolis, Guararema e Santa Isabel.

Condenação

Por unanimidade, a 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a CPTM a indenizar em R$ 30 mil uma passageira que sofreu queda quando desembarcava de uma das composições da empresa. A mulher, uma idosa, fraturou um dos joelhos ao cair no vão existente entre o trem e a plataforma. Detalhe: o vão existente em Itaquera – onde ocorreu o acidente – é o mesmo verificado nas estações de Mogi, o que já provocou protestos à estatal. Nenhuma providência foi tomada.





Segredo

Está cercado de grande expectativa o destino a ser dado pela Helbor ao espaço localizado junto à Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, que abrigou, durante as últimas décadas, a sede da Finacional, e depois da própria incorporadora. Com todo seu complexo empresarial transferido para o Concept, ao lado do Mogi Shopping, a empresa deverá divulgar, em breve, como irá ocupar o valorizado espaço, próximo ao Centro de Mogi.

Frase

Preparam-se. Passado o impeachment de Dilma, será só tempestade política até o fim do ano ou início do próximo.

Ricardo Noblat, jornalista, no Blog do Noblat, prevendo que poderá vir por aí após o impedimento da presidente

COTIDIANO