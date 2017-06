Justiça Eleitoral cassa mandato de Mamoru Nakashima, prefeito de Itaquaquecetuba

Cidades, DESTAQUE

NATAN LIRA

A Justiça Eleitoral acatou o pedido de cassação de diploma da chapa formada por Mamoru Nakashima e Mario Lucio da Silva, eleita no pleito de 2016 em Itaquaquecetuba. A ação foi impetrada por Adriana Alvares da Costa de Paula, também candidata à Prefeitura naquele ano, sob a alegação de prática de “abuso do poder econômico em decorrência do uso do chamado Caixa 2”. Na decisão, o juiz Marcos Augusto Barbosa dos Reis, destaca como “procedente a presente ação […] cassando-se, consequentemente, os diplomas”. A decisão cabe recurso.

De acordo com o advogado eleitoralista, Luiz David Costa Faria, a chapa pode recorrer e eleições diretas aconteceriam só após a julgamento na última instância. “No caso da perda de diploma, ainda que nos dois últimos anos, existe as eleições diretas”, explica.

Segundo consta nos autos, a chapa deixou de lançar na conta da campanha eleitoral o pagamento de cabos eleitorais em dinheiro, que foram declarados, de acordo com a autora, falsamente à Justiça Eleitoral, como mão de obra gratuita. Além disso, ela afirma que houve lançamento de horas extras nos proventos de Guardas Municipais, que não foram realizadas, e o dinheiro retornava ao secretário municipal de Segurança, Alexandre Siqueira, que posteriormente teria aplicado os valores na campanha.

Após a denúncia, os réus se defenderam, alegando não haver qualquer abuso de poder, fraude e corrupção, e ainda pediram a condenação da autora da ação por má-fé. Testemunhas das partes também foram ouvidas. Um deles, de acusação, Wellington de Brito alegou ter trabalhado durante três semanas, de domingo a domingo, recebendo R$ 40 reais por dia. “Na época dos fatos estava desempregado e não tinha dinheiro nem para comprar fralda, quanto mais para doar R$ 310”, disse à Justiça. Sobre o termo de Cessão Gratuita de Mão de Obra, ele declarou ter assinado sem saber do que o documento se tratava.

Outras testemunhas alegaram o mesmo que Brito e ainda disseram terem sido procuradas por uma pessoa, em nome do prefeito, para que não comparecessem à audiência. Outra pessoa contou ter recebido R$ 2,8 mil para dizer que “havia trabalhado voluntariamente”.

Consta ainda na denúncia que a empresa NZ7 Comunicação trabalhou na campanha e foi remunerada com o uso do dinheiro público. A possível prova está no site da empresa, que usa como propaganda um depoimento de Mamoru enaltecendo a qualidade dos serviços prestados e a escolha da empresa como equipe de marketing para dois processos eleitorais que concorreu e venceu. O pagamento pode ter sido efetuado em abril deste ano, quando a empresa recebeu R$ 66,9 mil para “criar e divulgar” o programa de recuperação fiscal “Em dia com Itaquá”, sendo que o mesmo já havia sido criado e confirmado em matérias da imprensa regional datadas de 2013.

“Considerando o que mais consta dos autos julgo procedente a presente ação de impugnação de mandato eletivo para o fim de, reconhecido o abuso de poder econômico, desconstituir os mandatos dos requeridos Mamoru Nakashima e Mario Lucio da Silva, prefeito e vice-prefeito de Itaquaquecetuba eleitos no pleito de 2016, respectivamente, cassando-se, consequentemente, os diplomas”, conclui a determinação do magistrado.

Em nota encaminhada a redação de O Diário, A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que o prefeito Dr. Mamoru Nakashima e o vice Mario Charutinho não foram oficialmente notificados da decisão judicial e seguem exercendo as funções administrativas normalmente. “Ambos se pronunciarão no momento oportuno”, trouxe o texto.