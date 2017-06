Justiça do Trabalho promove campanha Roda de Livros

Informação

O escritório Kauffmann Advogados Associados é o representante, em Mogi das Cruzes, da campanha Roda de Livros, que tem por objetivo arrecadar e compartilhar livros, facilitando o amplo acesso à leitura e procurando espalhar o hábito de ler entre os frequentadores habituais dos fóruns trabalhistas das cidades da Grande São Paulo e Baixada Santista, integrantes da 2ª Região do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Os advogados Mário e Paulo Kauffmann irão coordenar a campanha de arrecadação de livros de todos os gêneros, em especial os técnicos e ligados ao Direito, junto a entidades, empresas e outros parceiros de Mogi e Região. Todo o material coletado deverá ser entregue ao representante do TRT, no dia 28 próximo, quando será inaugurada a 4ª Vara do Trabalho, no prédio do Fórum Trabalhista de Mogi das Cruzes, na área do Centro Cívico. O projeto Roda de Livros, hoje liderado pelo desembargador e vice-ouvidor do TRT, Nelson Bueno do Prado (ex-juiz do Trabalho de Mogi), foi criado em 2013, inspirado na corrente bookcrossing, surgida nos Estados Unidos, com o objetivo de assegurar ao público interno do órgão “um ambiente voltado ao intercâmbio de obras literárias”. Inicialmente, juízes, servidores, terceirizados e estagiários foram convidados a colaborar com o ciclo de leitura, por meio de doações, com direito a retirar obras livremente, no sistema “pegou um, deixou um”. O programa ganhou estantes personalizadas para acomodar os livros arrecadados e começou a fazer parte do cotidiano das unidades regionais sob jurisdição da 2ª Região do TRT. Neste ano, o Tribunal decidiu ampliar a proposta do projeto e, sob a supervisão da Ouvidoria, a Roda dos Livros passou a ser aberta também à participação dos advogados e trabalhadores que se dirigem aos fóruns. Outra frente aberta é a arrecadação de livros infantis que serão destinados a entidades e instituições que trabalham com esse público. Em Mogi, os primeiros resultados do trabalho de coleta têm sido positivos, segundo Paulo Kauffmann, especialmente com a adesão de empresas e entidades contatadas. Escritórios de advocacia também podem doar os livros.

Quem quiser colaborar deve entrar em contato pelo telefone 4799-7593.

Passaporte

O deputado Gondim Teixeira (SD) viaja para Paris, junto com a mulher Jane Hallage. Ficarão por lá durante uma semana, tempo suficiente para que ele participe de um congresso sobre meio ambiente, relativo à questão das águas, segundo informa sua assessoria. O parlamentar avisa que a viagem está sendo bancada por ele próprio.

Presidente

Bancário desde 1995, quando começou como escriturário no hoje extinto Banco Bandeirantes, Clayton Teixeira Pereira toma posse no cargo de presidente do Sindicato dos Bancários de Mogi durante solenidade que acontece amanhã à noite, no Restaurante Mineirim, em Jundiapeba. Funcionário do Itaú-Unibanco, Pereira está na entidade desde 2000, onde já foi diretor de Esporte e Lazer e diretor Financeiro. Membro da CUT é casado, pai de cinco filhos e cursa Gestão Financeira na Universidade Paulista (Unip).

Luto

A jornalista Lenita Kiko Outsuka morreu ontem, em São Paulo. Graduada pela Escola de Comunicações e Artes da USP, foi na universidade que conheceu o também jornalista Julio Moreno, com quem viria a se casar. Julio, hoje na assessoria de imprensa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em Brasília, nasceu em Mogi e mantém fortes vínculos com a Cidade. Lenita, que teve passagens de destaque pelas redações de O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde, enfrentava as sequelas de um AVC sofrido em julho do ano passado. Deixa os filhos Marcia, Fabio e Guille e os netos Caleu e Rafael. A cremação ocorreu no Cemitério de Vila Alpina.

Passarela Park

A Helbor Empreendimentos S.A., a Setin Incorporadora e a MGR Construções entregaram, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o Passarela Park Prime. O residencial possui três torres e 332 apartamentos (4 e 3 dormitórios) com metragens entre 116 e 142 m² de área privativa. No coquetel aos clientes, estava presente como convidado o jornalista Henrique Xavier, que iniciou carreira em Mogi das Cruzes, Cidade sede da Helbor, e onde ele ainda mantém muitos amigos.









Cotidiano



Frase

Aos elogios do mundo, prefiro os aplausos de minha consciência.

Rui Barbosa (1849-1923), foi jurista, político, diplomata, escritor, filólogo, tradutor e orador brasileiro