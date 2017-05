Justiça condena ex-vereadora a devolver R$ 300 mil ao poder público

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A Justiça de Mogi das Cruzes aplicou uma multa civil à ex-vereadora Vera Rainho de aproximadamente R$ 300 mil e determinou suspensão dos seus direitos políticos por um período de três anos. A sentença foi decretada pelo juiz da Vara da Fazenda Pública de Mogi das Cruzes, Bruno Machado Miano, que acatou a ação movida contra ela pelo Ministério Público (MP) do Estado de São Paulo por ter acumulado indevidamente quatro cargos como médica e legisladora. O caso cabe recurso.

O Ministério Público ajuizou a causa pretendendo a responsabilização civil por ato de improbidade administrativa da vereadora pelo fato de ela, por três mandatos consecutivos como vereadora ter exercido concomitantemente quatro cargos como médica, além de seu mandato político, entre os anos de 2005 a 2011. Isso é considerado inconstitucional, “porque esse acumulo impede que o servidor execute as funções sem a necessária eficiência”.

Nesse período ela atuou como médica efetiva da Secretaria de Estado de Saúde, em dois cargos exercidos no Centro Especializado em Reabilitação (CERAPC) do Hospital Dr Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, com plantões noturnos e diurnos semanais de 12 horas cada. Ela também trabalhava como médica das prefeituras de Mogi das Cruzes e de Biritiba Mirim, além de atuar como vereadora na Câmara de Mogi.

Em sua sentença, o juiz determina o pagamento de multa civil de dez vezes o valor da última remuneração como médica temporária da Secretaria de Estado de Saúde, plantonista da Prefeitura de Biritiba Mirim e também como vereadora. As informações sobre a soma de R$ 300 mil não são oficiais, mas apenas estimativas. Os números são baseados em dados obtidos no Legislativo, calculados em cima dos proventos que ela recebeu no período e também sobre os ganhos estimados para a função que exerceu como médica nos locais onde atuou.

Apesar da insistência da reportagem, Vera Rainho, que ontem a tarde estava atendendo no Posto de Saúde do Jardim Camila, não deu retorno aos contatos feitos para que ela se posicionasse sobre o caso. No entanto, na defesa apresentada à Justiça, a ex-vereadora esclarece que trabalhou com eficiência em todas as funções, uma vez que os horários dos plantões e da Câmara permitia a compatibilidade de horários .

Ela explicou ainda que agiu dessa forma por necessidade, porque o marido estava acometido por uma doença grave que o incapacitava de trabalhar, obrigando-a dessa forma a custear sozinha as despesas da casa, incluindo os estudos dos filhos que cursavam medicina em faculdades particulares.

A médica afirmou ainda que ao saber da impossibilidade de acumular os cargos, quando o inquérito foi instaurado em 2011, pediu exoneração dos cargos de Biritiba Mirim e da função temporária que exercia no Estado. Alega ainda que não houve má-fé.

Mas, mesmo assim o juiz entendeu que ela infringiu a legislação com a acumulação indevida dos cargos”. Os valores devem ser revertidos em favor do Estado, da Câmara de Mogi e da Prefeitura de Biritiba Mirim.