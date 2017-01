Justiça bloqueia bens de Junji, ex-secretários e empresas de Mogi

QUADRO DESTAQUE

O juiz da Vara da Fazenda Pública de Mogi, Bruno Machado Miano, decretou a indisponibilidade dos bens do ex-prefeito da Cidade, Junji Abe (PSD), de dois de seus ex-secretários municipais de Saúde, Cláudio Miyake (PSDB) e José de Campos Moura Neto, da Fundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa (Faep), e representantes de outras quatro empresas e cooperativas que prestam serviço de assistência médica e odontológica.

A Justiça exige o ressarcimento de R$ 26.336.358,00, determinando o bloqueio de bens dos réus até este limite para garantir eventual ressarcimento ao erário. Este foi o valor dispendido pelo Município com a Faep para serviços na saúde sem ter capacidade técnica na área para a qual foi contratada, tendo terceirizado outras empresas e cooperativas (os demais réus na ação), e por haver dispensa irregular da licitação.









Na decisão, o juiz alega que os contratos não ostentam aparência de legitimidade, tendo sido rejeitados, com os aditivos, pelo Tribunal de Contas do Estado. “É o quanto basta para, nesta fase, decretar a indisponibilidade dos bens de todos os envolvidos”, alega.

A ação de improbidade administrativa foi proposta em 2013 pelo Ministério Público e envolve também a Coopem Saúde Sociedade Cooperativa de Profissionais de Administração Médica Hospitalar, Odontológica e de Apoio; a Coopem Médica Sociedade Cooperativa dos Profissionais de Saúde; Coopem Enfermagem Sociedade Cooperativa de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem; Solução Saúde Cooperativa de Serviços de Saúde; e Biosaúde Ltda.

Segundo a defesa do ex-prefeito, trata-se de decisão provisória, onde o juiz assevera no despacho que as provas constantes dos autos ‘não servem para condenar’. Ou seja, haverá toda uma fase instrutória no processo para discutir essa contratação e caberá ao MP fazer essa prova para obter eventual condenação. “Junji não cometeu qualquer irregularidade e de nenhum jeito causou prejuízo aos cofres públicos. Isso será demonstrado no final do processo”, alega a defesa.

Em nota, os advogados do ex-prefeito esclarecem que assim que receberem a notificação, irão apresentar ao Tribunal de Justiça de São Paulo o agravo de instrumento contra a decisão. A defesa diz que será feita perícia para comprovar que não houve prejuízo ao erário. Os advogados dizem ainda que quando Junji chegou à Prefeitura, a Cidade não tinha rede de saúde estruturada e havia apenas duas enfermeiras concursadas para atender a população. Fazia concursos públicos, mas não havia interessados nas vagas de médicos, motivo pelo qual ele teria adotado ‘a única alternativa possível’ para garantir atendimento, com a contratação de uma organização da sociedade civil que passou a responder pelos postos de saúde. “Entre a burocracia e a saúde do povo mogiano, ele escolheu a segunda”, diz a nota enviada a O Diário.

O ex-secretário Miyake informa que não foi notificado pela Justiça e não tem como se manifestar sobre o assunto. Esse também foi o argumento da advogada da Faep, Roseli dos Santos Ferraz Veras. O advogado Rogério Seguins Martins Junior que representa Luiz Fernando Giazzi Nassri, um dos sócios da Biosaúde, informou também que vai interpor agravo de instrumento para tentar revogar a decisão.

Por sua vez, o advogado Rogério Loureiro, representante do médico Juan Carlos Pevida Gutierrez, que tem o nome vinculado à Coopem de Profissionais de Administração, contesta a participação de seu cliente nesse e em outros contratos, já que segundo ele, a assinatura teria sido ‘falsificada’. Os demais envolvidos não se manifestaram ou não foram encontrados.









