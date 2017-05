Justiça autoriza licenciamento para as obras de captação de água do Rio Itapanhaú

DESTAQUE

LUCAS MELONI

Em nova decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP) autorizou a continuação do processo de licenciamento para as obras de captação de água do Rio Itapanhaú, na Serra do Mar, que reforçará o abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). A água será retirada do rio, em Bertioga, e lançada no Sistema Produtor do Alto Tietê (Spat), na altura de Biritiba Mirim. O custo estimado da transposição é de R$ 170 milhões. As intervenções devem começar até o final do ano.

Em 12 de abril, a Justiça de São Paulo havia acatado um pedido ingressado pelo Ministério Público do Estado (MPE) – Núcleo do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema). De acordo com a representação do MPE, não havia a constatada necessidade da realização da obra, além do risco de impacto ambiental imenso para a Serra do Mar. A Promotoria também exigiu o cancelamento dos estudos feitos pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) para o licenciamento.

O Gaema argumenta que outras medidas emergenciais para evitar uma nova crise hídrica na Grande São Paulo já foram tomadas pelo Governo do Estado, de modo que a transposição não seria necessária, justificou no pedido.

A Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp) entrou com representação e conseguiu, nesta semana, uma decisão favorável na Justiça. A 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do TJ/SP suspendeu a liminar dada em abril passado.

A decisão destaca que o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente já tinham sido concluídos e aprovados pelos órgãos gestores e de fiscalização, Fundação Florestal e Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema). “Não se vislumbra razão relevante para a paralisação do processo de licenciamento ambiental da obra de aproveitamento da bacia do Rio Itapanhaú, cujo objetivo é reforçar o abastecimento público da Região Metropolitana de São Paulo”, trouxe o despacho da Justiça.

A obra é estimada em R$ 170 milhões e, após concluída, permitirá a captação de água do Rio Itapanhaú e a sua elevação ao Spat. Ao todo serão transferidos dois mil litros por segundo de excedente para o reservatório de Biritiba Mirim.

A Cetesb informou que aguarda o pedido da Sabesp para emitir a licença de instalação (LI) do serviço. “Segundo a diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental da Cetesb, com a decisão favorável do TJ, os estudos em elaboração pela Sabesp poderão ser concluídos, visando a solicitação da Licença de Instalação (LI) na Cetesb. Quanto ao prazo para a emissão da LI, a Companhia só poderá se manifestar após a solicitação da Sabesp”, trouxe a nota.

A Sabesp informou que ainda não tem prazos definidos, mas disse que as obras para o canal de transferência de água deve começar até o final de 2017.