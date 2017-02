Artigos, Opiniao

É esperar para ver se as instâncias superiores da Justiça brasileira levarão a cabo os processos ora em curso, tanto no STF quanto no TSE, apesar da desconfiança inata a todos nós que ao longo da vida aprendemos que aqui nessa terra a Justiça tarda, e quando se trata de políticos e poderosos, falha. Desta feita, a operação Lava Jato, desencadeada há três anos, vem investigando, indiciando e sentenciando os, até então, intocáveis da mais alta casta de empresários e políticos, assim como as operações “Zelotis” e “Acrônimo”. Contudo, paira no ar a dúvida: “até onde a Lava Jato e o Superior Tribunal de Justiça irão?

A considerar as delações dos grandes empreiteiros já condenados, é óbvio esperar que não restarão imune qualquer prefeito de metrópole, governador de estado e presidente da república empossados desde o fim da ditatura, que tenham em seus governos contratado individualmente ou em consórcio essas empresas delatoras, a menos que a corrupção tenha se instalado por aqui apenas a partir de 2003. Se essa lógica prevalecer, há que ser confirmada pela construção de provas, mas antes e sobretudo pela real intenção da Justiça em ir a fundo nesses processos, sem hesitação ou desvios de propósito, e até o fim. Essa assertiva, para muitos é ingênua ou infantil, o que dá na mesma. Ir fundo e até o fim, como diria o burgo, paralisaria o Brasil, coisa que não interessa a ninguém. Mas revelam os números e estatísticas desses mesmos últimos três anos que o Brasil não só parou como também está andando para trás. A economia estancou, a violência, desemprego e desassistência à saúde aumentaram, o nível de qualidade da educação cai, e por consequência o IDH. E com o governo e congresso que aí estão, somente a macroeconomia se reabilitará vagarosamente, enquanto os indicadores sociais, até pelas atitudes já tomadas por Temer, não têm chance.

Quanto ao TSE não nos cabe outra expectativa senão a da cassação de candidaturas denunciadas por financiamento ilícito com dinheiro de corrupção, e/ou caixa2. Sem tergiversação.

Diante dessas pendengas, é de se esperar o acirramento ainda mais profundo dos ânimos entre os poderes, assim como entre os coxinhas e os petralhas. E vamos ver o que restará para a imensa maioria do povo brasileiro que, penso, nesse momento conta apenas com o judiciário, e espera dos Tribunais isonomia, assim com a vida inteira tem esperado do Estado isonomia de direitos, isonomia de oportunidades, isonomia de atendimento, e isso posto, justiça.

Henrique Abib Nepomuceno é administrador de empresas e compositor