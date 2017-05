Junji Abe, o regresso

Editorial

A notícia da semana nos arrabaldes da política local foi, sem dúvida, a iminência de Junji Abe retomar espaço no tumultuado enredo em curso no cenário nacional.

Confirmada a condenação de Paulo Maluf pelo STF, ele assumirá sua vaga na Câmara dos Deputados, como suplente que é.

Vereador em 1972, deputado estadual em 1991, prefeito em 2001, deputado federal em 2011, Junji Abe é o decano dos políticos de Mogi das Cruzes. Nenhum outro permanece na ribalta há tanto quanto ele: 45 anos. Ingressou aos 32 de idade.

Sua carreira política seguiu por duas vertentes: como parlamentar, esculpiu um perfil discreto, sem arroubos. Já como prefeito, foi responsável por ações inovadoras e uma permanente vigilância em torno dos interesses da Cidade. Junji, por exemplo, criou o Instituto de Previdência do município, para prover a aposentadoria dos funcionários públicos. Foi em meio aos seus dois mandatos que a Cidade viu duplicada a Mogi-Dutra e inaugurado o Parque Centenário, hoje xodó da população. Foi também com Junji prefeito que se inaugurou o CDP do Taboão, colocando fim à tormenta de Mogi ser obrigada a conviver, em bairro residencial, com uma cadeia superlotada.

Ao longo de tanto tempo, natural que haja divergências e surjam alianças. No caso de Junji Abe, entretanto, as primeiras parecem superar as segundas. Em sua primeira campanha à Prefeitura, o então deputado Valdemar Costa Neto, à época no ápice da carreira política, foi um dos principais apoiadores. Apenas quatro anos depois eles já não caminhavam juntos e, na eleição seguinte, Valdemar tinha outro candidato a prefeito – Luiz Carlos Gondim –, que fazia chapa com o vice, como ele médico, Roberto Zanetta. Sim, o vice de Junji Abe, em seu primeiro mandato, foi seu opositor na campanha pela reeleição.

Reeleito, Junji Abe teve, como vice no segundo mandato, Marco Aurélio Bertaiolli. Juntos, na Prefeitura, estiveram muito bem e Junji não poupou esforços para fazê-lo seu sucessor.

Mas as ondas subiram, Bertaiolli aproximou-se de Valdemar Costa Neto e Junji Abe não conseguiu reeleger-se deputado federal em 2014. Foram se distanciando até o ponto em que, enfaticamente, Bertaiolli o convenceu a desistir da candidatura a prefeito nas eleições de 2016. Após torpedos lançados no horário político pelo PR, o partido controlado por Valdemar.

Entre os funcionários públicos de Mogi, a lembrança de sua gestão é definida com duas palavras: linha dura. O então prefeito, voz corrente, não primava pela lhaneza no trato com os subalternos, estilo acompanhado por Aroldo da Costa Saraiva, seu escudeiro e mais fiel assessor.

Com o provável retorno a Brasília, Junji Abe pode ter a oportunidade de reassumir protagonismo no cenário local, justamente no momento em que Juliano, seu filho e herdeiro político, é o vice-prefeito. Para isso, precisará de alianças.