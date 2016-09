Jundiapeba e Vila decidem título do sub-20

Comentários (0) Esportes Like

O futebol amador mogiano terá jogos importantes no Dia da Independência, nesta quarta-feira (7) logo pela manhã. Os dirigentes da Associação de Clube de Mogi das Cruzes programaram partidas decisivas envolvendo três competições. A mais importante será entre Jundiapeba e Vila Industrial, a partir das 11 horas, na briga do título do Campeonato de Juniores (sub-20). O pega será no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, Arena Nogueirão, na Vila Industrial. Além disso, os cartolas programaram as semifinais das classes mirim (sub-13) e do Cinquentão.

No sub-20, a expectativa é de um jogo equilibrado, com leve favoritismo para o Jundiapeba, que fez a melhor campanha da primeira fase e está invicto na competição. Em caso de empate no tempo normal, o título da competição será definido nas cobranças de pênaltis.





O time de Jundiapeba fechou a primeira etapa com a liderança do grupo B, com 14 pontos em seis partidas (quatro vitórias e dois empates). Já o Vila Industrial ficou em 4º lugar na mesma chave. Mas com 10 pontos em seis jogos (três vitórias, um empate e duas derrotas).

No confronto direto da etapa de classificação, os times ficaram no empate por 1 a 1. Já nas eliminatórias, as duas equipes tiveram campanhas parecidas. Nas quartas de final, o Jundiapeba eliminou o CA Bandeirante, por 2 a 0, e o Vila Industrial bateu o Real Madri, por 3 a 2.

Nas semifinais, os dois clubes avançaram após as cobranças de pênalti. O Jundiapeba bateu o Tietê, por 4 a 3, nas penalidades, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Mesmo placar de Vila Industrial e CFA Mogi, mas que teve vitória dos vilistas, por 5 a 3 nos pênaltis.

Semifinais

Além da decisão do Campeonato de Juniores, estão programadas para hoje as semifinais das categorias mirim e Cinquentão. Os jogos da garotada serão no campo do Tietê, no Mogilar. O Jundiapeba enfrenta o Comercial, às 8h30, enquanto o Joana D’arc mede forças com o São Francisco, às 9h30. Em caso de empate no tempo normal, a definição da vaga será nos pênaltis.

Nas semifinais do Cinquentão, o jogo entre Estrela Vermelha e Estrela está marcado para o Nogueirão, a partir das 9 horas, como preliminar da decisão do Campeonato de Juniores.

A outra semifinal será entre Vila Industrial e Comercial, às 15 horas, no campo do Tietê. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis.