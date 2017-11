Juliana Rodrigues comanda show no Vasques

Caderno A, Caderno A - Capa

A noite de hoje será recheada de boa música. Isso porque a partir das 20h30, o Teatro Vasques recebe o show de lançamento do álbum “Mnemosine”, do trio formado pela pianista Juliana Rodrigues, o baterista Abner Paul e o baixista João Benjamin.

Todas as composições são assinadas por Juliana, compositora que começou a tocar aos 7 anos e é bacharel em Artes da Performance Jazzística com Habilitação em Piano pela Newpark Music Centre, em Dublin (Irlanda). O disco traz o trabalho de um trio bem entrosado. Juntos, reproduzem um repertório instrumental de levadas e improvisos coletivos, fugindo de uma sonoridade padrão e passando por estilos variados, como a música brasileira, o jazz e a música clássica.

No disco é possível ouvir um baião reinventado em “Menino”, um swing ao estilo hard bop em “Ground Floor”, uma balada em “Baile de Máscaras” e vários outros arranjos. Segundo Juliana, essa mistura de influências é fundamental para alimentar o processo criativo. “As mais variadas ferramentas permitem a busca por uma arte universal, livre de taxativos que a limitem em um estilo específico”, avalia.

Já as faixas “Afrinco” e “(E)Star” são frutos de experimentações de orquestração da pianista: a primeira foi composta a partir da condução do baterista Elvin Jones e a segunda pretende subverter o papel dos instrumentos do trio, propondo a eles funções em que estão menos habituados a ouvi-los.

Os três músicos se conheceram na Faculdade Internacional de Música Souza Lima, na capital, e passaram a tocar juntos em 2015, quando Juliana retornou ao Brasil, desenvolvendo uma linguagem em grupo e transmitindo harmonia. Depois do concerto de hoje haverá outro evento de lançamento, no Espaço Companhia da Revista, em São Paulo, no dia próximo dia 10.

Os ingressos para o show do álbum “Mnemosine” custam R$ 15,00 e podem ser retirados na bilheteria do Vasques. Quem quiser poderá comprar o CD autografado por R$ 20,00, ao final da apresentação. Para outras informações o telefone é o (11) 4798.1747.