Juliana Felismino lança livro infantil

A professora e escritora Juliana Felismino lança neste sábado, às 19h30, o livro infantil “A Menina e a Cachorrinha de Pijama”. É a sua obra de estreia na literatura e destaca valores de inclusão social e conscientização sobre a adoção responsável. Nesta publicação dirigida ao púbico infantil, a própria autora é uma das personagens principais, já que a história gira em torno de uma cachorrinha que ela encontrou dentro de um saco de lixo na rua, atropelada por um carro. A ilustração é assinada por Rico Ribeiro.

“Este livro mostra que não importa o tamanho do problema que aparecerá no caminho, saiba lidar com amor, com a verdade e solidariedade, pois são estas ações que transmitem grandes impactos em nossas vidas”, resume a autora da obra.

Juliana Felismino se dedica à escrita desde os 12 anos de idade. Sempre gostou de inventar histórias e criar personagens e aos poucos amadureceu o desejo de escrever um livro infantil. Foi no ano passado que decidiu lançar sua primeira obra inspirada na cachorrinha simpática encontrada na rua e adotada pela autora que nasceu em Mogi das Cruzes em 18 de novembro de 1983.

Amante de bons livros e apaixonada pelos animais e crianças, escolheu ser professora na Educação Infantil. É formada em Magistério pelo colégio Marechal Rondon, participou de cursos de capacitação de contação de histórias e jogos e brincadeiras na área da educação pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. É estudante de Pedagogia pela Faculdade Educatie, participou do 7º Seminário de Literatura Infantil e Juvenil na UFSC em setembro de 2016, onde apresentou seu primeiro projeto acadêmico com o título “As Imagens em Movimento no Teatro de Sombras” com as colegas de graduação.

O lançamento do livro “A Menina e a Cachorrinha de Pijama” acontece no espaço Madre Pérola, localizado à Avenida Frederico Straube, 384, na Vila Oliveira.