Cartas

Quanto tempo perdido inutilmente com esse julgamento de cassação de mandatos do Temer e Dilma! É um trabalhão para quem está querendo mesmo é esconder os problemas de julgar os verdadeiros bandidos dos Três Poderes, com processos há mais de 10 anos sem julgamentos, esperando pelo pagamento da prescrição penal. Estão tentando enganar, brincando de fazer justiça! Caiam na real e julguem os responsáveis pelo enterro econômico da Nação!

Benone Augusto de Paiva

benonepaiva@gmail.com