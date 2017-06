Juiz repassa dinheiro de ações às entidades sociais de Mogi

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

O cenário de crise financeira no Brasil refletiu diretamente no terceiro setor que só consegue manter serviços por meio de doações, como é o caso da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Mogi das Cruzes. Na tarde de ontem, no Fórum Criminal, no Centro Cívico, a Apae e outras cinco entidades encontraram uma luz em meio à escuridão da recessão econômica. O clarão veio de uma iniciativa do Juizado Especial e Criminal, comandado pelo juiz Eduardo Calvert, que destinou recursos obtidos com o pagamento de condenações pecuniárias aos serviços sociais do Município. Neste primeiro montante foram repassados R$ 78 mil.

Antes, os pagamentos pecuniários eram enviados aos fundos do Governo do Estado, enquanto apenas as cestas básicas e produtos de limpeza tinham repasse às entidades do Município. Agora, os valores oriundos de ações penais serão depositados em uma conta nominal ao Fórum de Mogi e repassados às unidades de assistência social, mediante a apresentação de projetos que atendam os requisitos jurídicos, como compra e manutenção de equipamento. O custeio de folha de pagamento é uma das proibições.

“Num momento em que a gente vê tantos escândalos públicos envolvendo o dinheiro, o cara que vem aqui e paga um salário-mínimo de algum acordo, ele vai entender para onde está indo este dinheiro”, pontua o magistrado. A fiscalização dos valores é feita pelo próprio juiz, por meio de notas apresentadas pelas entidades e de visitas para verificar a aplicação dos recursos. No caso da compra de objetos, eles precisam ser identificados como patrimônio intransferível da ONG.

A entidade interessada em receber os repasses, além de apresentar o projeto, precisa oferecer vagas aos condenados a realizar serviços sociais, de forma a ajudar no direcionamento do Fórum. Segundo Calvert, esta possibilidade geralmente é opção àqueles que têm menos recurso econômico, por isso é importante ao Judiciário oferecer esta possibilidade ao réu, mas para isso precisa manter esta rede de vagas.

A transação de pena é um dos recursos encontrados pela Justiça para diminuir a moralidade e volume dos processos. Esta medida pode ser adotada quando o réu, se condenado, recebe pena de até quatro anos. “No caso de condenação dos sujeitos destes crimes menores, eu evito que ele vá ao cárcere, até por conta da experiência mostrar que a prisão não tem um resultado efetivo na ressocialização. Então, opto para que ela seja transformada em trabalho ou pecuniário. O cárcere influencia diretamente naquela teoria da rotulação, que uma vez dentro do sistema prisional, o indivíduo será marcado para sempre, e surte efeito até na hora de procurar um emprego”, enfatiza.

Medida igual à adotada pelo juiz Eduardo Colvert está respaldada na legislação e pode ser praticada por outros fóruns e contribuir para o crescimento do trabalho social em diversas cidades. No entanto, ocorre que aos magistrados fica o dever de analisar os projetos, verificar a viabilidade, destinar os recursos e ainda fiscalizar. O que demanda trabalho, engajamento e interesse.

Os projetos

Os R$ 78 mil destinados ontem pelo Fórum foram entregues ao Centro Educacional Jabuti (R$ 10.253,16), Lions Clube de Mogi das Cruzes (R$ 7.780,00), à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a Apae (R$ 31.503,19), à Assistência Social Raios de Sol (R$ 10.135,00), à Entidade Centro Social Imaculado Coração de Maria (R$ 7.000,00) e ao Trabalho de Apoio ao Deficiente (R$ 12.128,65). A verba será utilizada na compra de material, reforma e manutenção dos equipamentos.

A Apae de Mogi investirá no projeto ‘Vamos Proteger’, que visa capacitar as famílias em vulnerabilidade para que possam proporcionar aos jovens deficientes um tratamento independente da entidade. “Além disso, em alguns casos até os assistidos vão receber orientações que lhes darão mais autonomia”, conta a psicóloga social da instituição, Emilia Eiko Ono, de 54 anos.









Algo semelhante será realizado pelo Tradef, que vai destinar o valor à compra de seis computadores e de uma televisão com tecnologia smart, que permite acesso à internet. “É um recurso de suma importância, porque vai beneficiar a comunidade toda, por meio dos cursos de capacitação profissional oferecidos às pessoas em situação de vulnerabilidade. Para o deficiente, mesmo que com algumas restrições, é indispensável que tenha contato com a internet, porque isso ajuda a inseri-los no mundo atual”, pontua Rita Ferreira, de 55 anos, presidente do Tradef. Ela destaca também que o envio de pessoal para ajudar na mão de obra contribui para a manutenção do prédio. “Nós temos até um caso interessante de um rapaz que cumpriu a pena cuidando do jardim, depois que terminou se tornou um voluntário e hoje é o responsável pela parte verde”, disse.

O Lions Clube usará todo o valor para compra de cadeiras de rodas, porque segundo o presidente Roberto Santana, a procura na unidade chega a 100 equipamentos por mês. A Risos de Sol, que atende 117 crianças, vai investir na compra de carrinhos de bebês e brinquedos. O Jabuti utilizará o valor na reforma da quadra da unidade de Jundiapeba e compra de carrinhos de bebês para as duas unidades. A segunda fica no Mogilar. (N.L.)