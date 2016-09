Juiz indefere registro do candidato a Prefeito Miguel Bombeiro

Comentários (0) DESTAQUE Like

CARLA OLIVO

No prazo de três dias, o juiz Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo, da 74ª Zona Eleitoral de Mogi das Cruzes, deverá decidir se mantém a sentença que indeferiu o pedido de registro da candidatura do prefeiturável Nelson Pedro Miguel, o Miguel Bombeiro, e de seu pleiteante a vice, Dieharth Diego Aparecido, do Partido da Mobilização Nacional (PMN), ou se acata o recurso apresentado pela legenda no início da noite de ontem, no Cartório Eleitoral da Cidade.

Segundo o julgamento do juiz Belluzzo, com data do último domingo, os candidatos deixaram de apresentar as certidões criminais de 2ª instância da Justiça Estadual exigidas pelo artigo 27 da Resolução nº 23.455/2015, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Intimados para o cumprimento da exigência em edital, também não atenderam a solicitação, por isso tiveram indeferidos os pedidos de registros das respectivas candidaturas de chapa majoritária, apresentados no último dia 14 de agosto.





Miguel Bombeiro contou que tomou conhecimento da decisão judicial enquanto fazia o corpo a corpo com eleitores na região central da Cidade, na manhã desta segunda-feira (12), e compareceu ao Cartório Eleitoral em busca de informações. “Já havia trazido os protocolos dos pedidos destas certidões no Fórum de São Paulo, mas não foram aceitos. Fiquei sabendo disso hoje (segunda-feira) pelas redes sociais. Então, fomos à Capital e trouxemos o documento original. Agora, o juiz tem três dias para analisar o recurso, mas a campanha não ficará parada. Continuarei indo aos bairros para divulgar nossos planos porque, pelo que escuto das pessoas, elas querem mudança, estão cansadas de enfrentar tantos problemas e de não conseguirem ser atendidas quando vão à Prefeitura. Por isso, acho que posso ganhar as eleições ainda no primeiro turno, mas se o destino quiser que Mogi tenha o segundo turno, ficaremos eu e o Gondim (Luiz Carlos Gondim Teixeira, candidato a prefeito pelo Solidariedade)”, aposta.

Segundo o chefe do Cartório da 74ª Zona Eleitoral, Marcos Chaves dos Reis, que recebeu as certidões de Miguel Bombeiro e Dieharth Diego Aparecido, além das referentes aos 10 candidatos a vereador pelo PMN, caso o juiz não acate o recurso e mantenha a sentença, o caso ainda pode ser levado ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília. “A certidão criminal de 2ª Instância mostra se os candidatos respondem ou não a crimes juntamente com alguém que tenha foro privilegiado”, explica Reis.

As certidões foram levadas ontem por Miguel Bombeiro; Fernando Aparecido Sória, coordenador do Diretório Municipal do PMN; Fátima dos Santos Gomes, candidata a vereadora pela legenda; e Irineu Mesquita de Jesus, presidente municipal do partido.