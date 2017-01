Juiz derruba liminar que autoriza funcionamento do ‘Amarelinho Bar’

DESTAQUE

NATAN LIRA

A liminar que permitiu a reabertura do Amarelinho Bar em novembro foi revogada na quarta-feira (25) pelo juiz Bruno Machado Miano. Com isso, o estabelecimento comercial deverá ser novamente fechado, logo que a decisão judicial for comunicada ao proprietário.

O magistrado autor da sentença alegou que o responsável pelo estabelecimento não provou ilegalidade no processo movido pela Prefeitura. Além disso, Miano destacou que o estabelecimento “deixou de adotar as medidas necessárias para se combater a desordem pública, provocada por sua atividade econômica”. O bar encontrava-se aberto na tarde desta sexta-feira (27) e O Diário tenta entrar em contato com a administração do Amarelinho.

Em 22 de novembro, o bar foi fechado pelo então secretário municipal de Segurança, Eli Nepomuceno. Na época, ele alegou que o local havia se tornado “polo gerador de conflito”. No dia 28, do mesmo mês, a justiça concedeu uma liminar, permitindo o funcionamento do loca, das 7h30 até as 22h30, com a obrigação de preencher todos os requisitos administrativos e respeitar as normativas pertinentes.

Na justiça, a defesa do Amarelinho alegou que a ação da Prefeitura não tem provas de que ele seja o causador da poluição sonora, e demais acusações.