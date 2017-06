Juiz autoriza 39 motoristas do Uber a atuar em Mogi

DESTAQUE

O juiz da Vara da Fazenda Pública de Mogi das Cruzes, Bruno Machado Miano, concedeu liminar autorizando 39 motoristas do aplicativo Uber a atuar no Município sem serem penalizados pela Lei Municipal 5.947/06, que regulamenta o serviço de transporte individual público no Município. A decisão foi tomada na última terça-feira e a Procuradoria Geral do Município disse que irá prestar informações do mandado de segurança, mas que o prazo ainda não começou a contar porque a “administração municipal ainda não foi notificada oficialmente” sobre a decisão do juiz.

Os pedidos dos motoristas foram encaminhados à Justiça no dia 9 de junho e, em sua decisão, o juiz Miano assegurou que a legislação municipal citada disciplina permissões para táxis, “com o que os serviços de transporte particular de passageiros disponibilizados por aplicativos de internet não se confundem”.

Conforme o magistrado, “o particular não cai na clandestinidade porque os avanços tecnológicos superam as previsões legislativas; via de regra, é o contrário: a lei vem depois que o fato social se dá”.

Segundo advogados especializados no tema, a medida judicial se aplica unicamente aos motoristas que são citados na medida liminar concedida pelo juiz Miano. No caso específico do ingresso em juízo de 39 motoristas, houve o que se chama em Direito, e um “litisconsórcio ativo”.

No caso de Mogi das Cruzes, o que acontece é uma situação curiosa. Como a Lei Municipal que trata do transporte coletivo continua em vigor, estabelecendo penalidades para os motoristas não regulamentados perante a Prefeitura Municipal, somente os motoristas do aplicativo Uber que ingressaram na Justiça e obtiveram decisão favorável do juiz da Vara da Fazenda Pública podem trabalhar.

Anteriores

Outros motoristas que trabalham com o aplicativo Uber já recorreram à Justiça e conseguiram autorização para atuar na Cidade. Em janeiro desde ano, um funcionário público foi o primeiro a obter a liminar para circular pela Cidade e transportar passageiros sem ser multado com base na lei que restringe o uso do aplicativo. Em fevereiro, outro motorista ingressou com novo mandado de segurança e também obteve a idêntica autorização.