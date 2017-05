Judocas buscam vagas no Paulista

Esportes

GERSON LOURENÇO

Associações das cidades da Região do Alto Tietê classificaram 122 judocas para a segunda fase do Campeonato Paulista de Judô – categorias sub-11, sub-13 e sub-15 -, que será realizada neste sábado no Ginásio do Clube Náutico Mogiano, no Mogilar. As vagas foram obtidas na etapa Regional, disputada por 200 atletas, no Ginásio Municipal Paulo Portela, em Suzano, no primeiro final de semana deste mês, envolvendo todas as associações da 10ª Delegacia (Central) da Federação Paulista de Judô (FPJ).

A fase inter-regional é a penúltima para se definir os judocas que disputarão as lutas finais do Campeonato Paulista. A competição terá um grande nível técnico, porque envolverá os praticantes do Alto Tietê e das associações do Grande ABC e do Vale do Paraíba.

Nas disputas do Regional, em Suzano, se classificaram para a próxima etapa do Paulista os quatro primeiros colocados de cada de peso e classe. Na categoria sub-11, avançaram 46 atletas – sendo 17 no feminino e 29 no masculino.

Já na categoria sub-13 do Regional, foram 47 judocas classificados – 19 no feminino e outros 28 no masculino. Além disso, o sub-15 do Alto tietê garantiu 26 no Inter-Regional, sendo sete no feminino e 19 no masculino

Na divisão por associações, o Judô Clube de Mogi das Cruzes (JCMC) classificou 22 judocas, que garantiram medalhas de ouro, prata e bronze. A mogiana Namie de Judô obteve 28 vagas. A Titans/Náutico de Judô qualificou 12, enquanto o Vila Santista, Chiao/Smel terá um praticante no Inter-Regional.

De Suzano, a Kyoei garantiu 21 judocas no Inter-regional do Paulista, enquanto a Terazaki terá nove atletas. De Santa Izabel, a associação Tomodachi classificou três praticantes, enquanto Santa Isabel terá um representante.

A Região do Alto Tietê ainda terá três judocas da associação 9 de Julho (Guarulhos), 13 da poaense Morada do Sol e outros oito da Sesp/Poá, além de um classificado pela academia Miraí, de Ferraz de Vasconcelos.

Os judocas que se classificarem na etapa Inter-Regional vão lutar as finais do Paulista com os vencedores da Copa São Paulo – cujos campeões se qualificaram de forma direta para a decisão do estadual.









Judô Clube leva torneio da Kyoei com 39 pódios

O Judô Clube de Mogi das Cruzes (JCMC) faturou o título do IV Torneio da Associação de Judô Kyoei, de Suzano, onde a delegação mogiana foi representada por 45 atletas das classes sub-9 até adulto. Participaram 31 academias do evento realizado no Ginásio Municipal Paulo Portela, no início deste mês.

A conquista ocorreu após a equipe garantir 11 medalhas de ouro, 14 de prata e 14 bronze, somando o total de 111 pontos. Em segundo lugar ficou a Morada do Sol, de Poá, com 102 pontos, em terceiro se qualificou a Titans do Judô (99 pontos), enquanto a Unimes (Santos), com 83 pontos ficou no quarto lugar.

Ao mesmo tempo em que os atletas do Judô Clube disputavam medalhas no Torneio Kyoei, em Suzano, a atleta Luana Moura e o técnico Felipe Coutinho estavam em Blumenau (SC) para a Taça Brasil de Juniores 2017.

Entre 13 lutadores da categoria meio pesado (-78 kg), Luana obteve a terceira colocação. Os campeões garantiram pontos importantes para o Ranking Nacional sub-21.